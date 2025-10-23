Zelenszkij megérkezett Brüsszelbe, és máris követelőzni kezdett + videó

Az ukrán elnök a brüsszeli csúcstalálkozóra érkezve arról beszélt, hogy a 19. szankciós csomag elfogadása „szükséges lépés”. Volodimir Zelenszkij egyúttal hangsúlyozta, hogy a Donald Trump amerikai elnök által nemrég bejelentett szankciókkal együtt ez az EU-s szankciós csomag már működni fog.

Zelenszkij szerint ezt a szankciós csomagot már megérzi Oroszország

Fotó: JOHN THYS / AFP

Zelenszkij szerint egyértelműen látszik, hogy Oroszország nem akarja abbahagyni a háborút, hiszen „újfent óvodákat, iskolákat és civileket támad”.

Az ukrán elnök szerint ezért nyomást kell gyakorolni további, még szigorúbb szankciós csomagok elfogadásával, valamint nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerek felállítása és pénzügyi támogatás formájában.

Az ukrán elnök szerint ez jó jelzés a világ többi országának, hogy csatlakozzanak a szankciókhoz, hiszen „addig kell nyomás alatt tartani Oroszországot, ameddig Putyin le nem állítja ezt a háborút”.

Az Európai Unió szankciós csomagja kapcsán Zelenszkij elmondta: nagy lépés ugyan, de ez még nem elég, miután véleménye szerint további szankciókra, pénzügyi támogatásra és nagy hatótávolságú fegyverekre van szükség.