Erre költené Zelenszkij a lefoglalt orosz vagyont + videó

Az ukrán elnök hivatalos látogatásra érkezett Svédországba, ahol Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel tárgyalt. A megbeszélés során egy szándéknyilatkozatot írtak alá, amely 100–150 vadászgép beszerzését célozza. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Gripenek beszerzési költségét a lefoglalt orosz vagyonból kívánja finanszírozni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 6:14
Fotó: JONATHAN NACKSTRAND Forrás: AFP
Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij, október 22-én hivatalos útra érkezett Svédországba. A svéd kormány tájékoztatása szerint a látogatás során az orosz–ukrán konfliktus áttekintése és a két ország védelmi együttműködésének bővítése volt a fő cél. Zelenszkij és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök ekkor írták alá a szándéknyilatkozatot, amely 100–150 Gripen vadászgép beszerzését célozza – írja a glavcom.ua. 

Zelenszkij a lefoglalt orosz vagyont vadászgépekre költené
Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

A vadászgépek esetében nem azonnali leszállításról van szó, hanem egy 10–15 éves hosszú távú együttműködésről – hangsúlyozta az Origo.

A jelenleg aláírt szándéknyilatkozat nem konkrét gépleszállításokat jelent. A tervek szerint körülbelül 100–150 darab Gripen E típusú vadászgépet fogunk legyártani, és ezzel Ukrajna légereje jelentősen megerősödhet. Ez egy hosszú folyamat kezdete, amely várhatóan 10–15 évig fog tartani

– mondta Kristersson. Bár Ukrajnának jelenleg nincs pénze a svéd vadászgépek kifizetésére, ezt a lefoglalt orosz vagyonból tervezi majd megtenni.

Zelenszkij Gripenekkel erősítené a légierőt

A JAS 39 Gripen többfunkciós harci gép, amelyet a patinás svéd cégek, a Saab, az Ericsson és a Volvo, valamint a Celsius Aerotech vállalatból álló konzorcium fejlesztett ki, egyaránt alkalmas elfogóvadász, taktikai csapásmérő és felderítő feladatok ellátására. A típus JAS jelölése is a gép erre a sokoldalúságára utal, ami a svéd Jakt (Vadász), az Attack (Támadó), továbbá a Spaning (Felderítő) szavak kezdőbetűiből álló mozaikszó.

Korábban arról is írtunk, hogy az Európai Unió egyre nagyobb nyomást gyakorol Belgiumra, hogy engedélyezze a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználását Ukrajna támogatására.

Borítókép: A svéd–ukrán szándéknyilatkozat aláírásra került (Fotó: AFP)

