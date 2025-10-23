Erre költené Zelenszkij a lefoglalt orosz vagyont + videó

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij, október 22-én hivatalos útra érkezett Svédországba. A svéd kormány tájékoztatása szerint a látogatás során az orosz–ukrán konfliktus áttekintése és a két ország védelmi együttműködésének bővítése volt a fő cél. Zelenszkij és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök ekkor írták alá a szándéknyilatkozatot, amely 100–150 Gripen vadászgép beszerzését célozza – írja a glavcom.ua.

Zelenszkij a lefoglalt orosz vagyont vadászgépekre költené

Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

A vadászgépek esetében nem azonnali leszállításról van szó, hanem egy 10–15 éves hosszú távú együttműködésről – hangsúlyozta az Origo.

A jelenleg aláírt szándéknyilatkozat nem konkrét gépleszállításokat jelent. A tervek szerint körülbelül 100–150 darab Gripen E típusú vadászgépet fogunk legyártani, és ezzel Ukrajna légereje jelentősen megerősödhet. Ez egy hosszú folyamat kezdete, amely várhatóan 10–15 évig fog tartani

– mondta Kristersson. Bár Ukrajnának jelenleg nincs pénze a svéd vadászgépek kifizetésére, ezt a lefoglalt orosz vagyonból tervezi majd megtenni.