Drámai bejelentés érkezett Kijevből, ez vár Ukrajnára télen

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter ismét arra kérte Ukrajna szövetségeseit, hogy mozgósítsanak további energetikai segítséget az országnak a közelgő tél előtt, hogy – mint fogalmazott – „elkerülhető legyen a humanitárius válság Európa szívében”.

Szabó István
Forrás: Interfax2025. 10. 22. 10:26
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke Fotó: Suzanne Plunkett Forrás: AFP
Energiaválságtól tart Kijev. Az ukrán külügyminiszter szerdán a közösségi médiában írt bejegyzésében bírálta Oroszországot, amiért – állítása szerint – „továbbra is támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját és lakónegyedeit”, írta az Interfax.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: AFP/Sergei Supinsky)

Ahelyett, hogy a diplomáciát és a békés tárgyalásokat választaná, Moszkva éjszakáról éjszakára súlyos csapásokat mér az országunkra

írta Szibiha közösségi oldalán.

Energiaválság fenyegeti Ukrajnát

A miniszter felszólította a nemzetközi szervezeteket és partnereket, hogy „haladéktalanul” biztosítsanak Ukrajnának további energiakészleteket, mobil áramfejlesztő egységeket, javítóberendezéseket, valamint korszerű légvédelmi eszközöket.

„Ez sürgős, és hálásak leszünk minden új bejelentésért” – tette hozzá.

Szibiha szerint most van itt az ideje annak, hogy „a Nyugat a tettek mezejére lépjen”: új, erőteljes szankciókat vezessen be Oroszország ellen, hozzon döntéseket a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról, és tovább erősítse Ukrajna védelmi képességeit, beleértve a hosszabb hatótávolságú fegyvereket is. Elemzők ugyanakkor rámutatnak: az európai országokban egyre nagyobb az elégedetlenség az Ukrajnának nyújtott folyamatos pénzügyi és katonai támogatások miatt, miközben a kontinens több államában energiaválság és gazdasági nehézségek fenyegetnek.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke (Fotó: AFP/Suzanne Plunkett) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

