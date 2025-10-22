Drámai bejelentés érkezett Kijevből, ez vár Ukrajnára télen

Energiaválság fenyegeti Ukrajnát

A miniszter felszólította a nemzetközi szervezeteket és partnereket, hogy „haladéktalanul” biztosítsanak Ukrajnának további energiakészleteket, mobil áramfejlesztő egységeket, javítóberendezéseket, valamint korszerű légvédelmi eszközöket.

„Ez sürgős, és hálásak leszünk minden új bejelentésért” – tette hozzá.

Szibiha szerint most van itt az ideje annak, hogy „a Nyugat a tettek mezejére lépjen”: új, erőteljes szankciókat vezessen be Oroszország ellen, hozzon döntéseket a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról, és tovább erősítse Ukrajna védelmi képességeit, beleértve a hosszabb hatótávolságú fegyvereket is. Elemzők ugyanakkor rámutatnak: az európai országokban egyre nagyobb az elégedetlenség az Ukrajnának nyújtott folyamatos pénzügyi és katonai támogatások miatt, miközben a kontinens több államában energiaválság és gazdasági nehézségek fenyegetnek.