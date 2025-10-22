Energiaválságtól tart Kijev. Az ukrán külügyminiszter szerdán a közösségi médiában írt bejegyzésében bírálta Oroszországot, amiért – állítása szerint – „továbbra is támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját és lakónegyedeit”, írta az Interfax.
Drámai bejelentés érkezett Kijevből, ez vár Ukrajnára télen
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter ismét arra kérte Ukrajna szövetségeseit, hogy mozgósítsanak további energetikai segítséget az országnak a közelgő tél előtt, hogy – mint fogalmazott – „elkerülhető legyen a humanitárius válság Európa szívében”.
Ahelyett, hogy a diplomáciát és a békés tárgyalásokat választaná, Moszkva éjszakáról éjszakára súlyos csapásokat mér az országunkra
– írta Szibiha közösségi oldalán.
Energiaválság fenyegeti Ukrajnát
A miniszter felszólította a nemzetközi szervezeteket és partnereket, hogy „haladéktalanul” biztosítsanak Ukrajnának további energiakészleteket, mobil áramfejlesztő egységeket, javítóberendezéseket, valamint korszerű légvédelmi eszközöket.
„Ez sürgős, és hálásak leszünk minden új bejelentésért” – tette hozzá.
Szibiha szerint most van itt az ideje annak, hogy „a Nyugat a tettek mezejére lépjen”: új, erőteljes szankciókat vezessen be Oroszország ellen, hozzon döntéseket a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról, és tovább erősítse Ukrajna védelmi képességeit, beleértve a hosszabb hatótávolságú fegyvereket is. Elemzők ugyanakkor rámutatnak: az európai országokban egyre nagyobb az elégedetlenség az Ukrajnának nyújtott folyamatos pénzügyi és katonai támogatások miatt, miközben a kontinens több államában energiaválság és gazdasági nehézségek fenyegetnek.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke (Fotó: AFP/Suzanne Plunkett)
Újabb részletek derültek ki a romániai orosz olajfinomítóban történt robbanás ügyében
A robbanás nem okozott környezeti károkat.
Óraátállítás 2025: újra napirenden az EP-ben az ügy
Mit várhatunk az EU vezetésétől fontos kérdésekben, ha ez sem megy?
Megtámadták a Fehér Házat
A titkosszolgálat közleményt adott ki.
Izrael azonosította a Hamász által visszaadott két túsz holttestét
Izrael 15 palesztin holttestet adott vissza minden egyes izraeli túsz földi maradványáért cserébe.
