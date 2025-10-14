Az előzetes jelentések szerint az ellenség KAB típusú irányított bombákat vetett be – közölte a Harkivi Területi Katonai Közigazgatás vezetője, Oleh Szinyehubov a Telegramon.
Drámai videón Putyin újabb csapása: Harkiv szörnyű támadást szenvedett el
Robbanások rázták meg Harkivot a légiriadó idején, miközben az orosz erők precíziós bombákkal támadták a várost. A hatóságok sérültekről is beszámoltak.
A város polgármestere, Ihor Terehov az előzetes adatok alapján elmondta, hogy a támadás célpontja a Szlobidszkij kerület volt, később pedig arról is beszámolt, hogy a csapások következtében tűz ütött ki a Szaltivszkij kerületben – írja az Origo.
További Külföld híreink
Az első információk szerint a találat egy egészségügyi intézmény melléképületét semmisítette meg – közölte Terehov. A támadásban négy ember megsérült, továbbá legalább tizenkét magántulajdonú autó megrongálódott. A polgármester hozzátette: Harkiv három kerülete részlegesen áram nélkül maradt a bombázások miatt.
Az Ukrinform jelentése szerint korábban egy orosz dróntámadás is kárt okozott egy, belső menekülteket elszállásoló kollégiumban Harkivban.
A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, Oroszország ismét elkezdte támadni Ukrajna energetikai infrastruktúráját is a tél közeledtével. Az ország több térségében már most komoly áramkimaradások tapasztalhatók. Moszkva tudatosan gyengíti az ukrán energiarendszert, ezzel egyszerre próbál katonai, gazdasági és társadalmi célokat elérni.
Borítókép: Ukrán tűzoltók Harkivban, az orosz támadások után (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump béketervének első lépése: tűzszünet és túszcsere Gázában – de mi jön ezután?
Nehéz tárgyalások várhatók.
Brüsszel hoppon maradt, Trump megnevezte, ki segíthet az orosz–ukrán háború lezárásában
Az amerikai elnök szerint ő lehet a béke kulcsa.
Botrány Odesszában: megmutatjuk, mit titkol Zelenszkij
Döbbenetes videó!
Veszteséggel zárt az idei Oktoberfest
Bombariadó és túlzsúfoltság sújtotta a világ legnagyobb sörünnepét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump béketervének első lépése: tűzszünet és túszcsere Gázában – de mi jön ezután?
Nehéz tárgyalások várhatók.
Brüsszel hoppon maradt, Trump megnevezte, ki segíthet az orosz–ukrán háború lezárásában
Az amerikai elnök szerint ő lehet a béke kulcsa.
Botrány Odesszában: megmutatjuk, mit titkol Zelenszkij
Döbbenetes videó!
Veszteséggel zárt az idei Oktoberfest
Bombariadó és túlzsúfoltság sújtotta a világ legnagyobb sörünnepét.