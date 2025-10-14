Drámai videón Putyin újabb csapása: Harkiv szörnyű támadást szenvedett el

Az első információk szerint a találat egy egészségügyi intézmény melléképületét semmisítette meg – közölte Terehov. A támadásban négy ember megsérült, továbbá legalább tizenkét magántulajdonú autó megrongálódott. A polgármester hozzátette: Harkiv három kerülete részlegesen áram nélkül maradt a bombázások miatt.

Az Ukrinform jelentése szerint korábban egy orosz dróntámadás is kárt okozott egy, belső menekülteket elszállásoló kollégiumban Harkivban.

A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, Oroszország ismét elkezdte támadni Ukrajna energetikai infrastruktúráját is a tél közeledtével. Az ország több térségében már most komoly áramkimaradások tapasztalhatók. Moszkva tudatosan gyengíti az ukrán energiarendszert, ezzel egyszerre próbál katonai, gazdasági és társadalmi célokat elérni.

Borítókép: Ukrán tűzoltók Harkivban, az orosz támadások után (Fotó: AFP)