Drámai videón Putyin újabb csapása: Harkiv szörnyű támadást szenvedett el

Robbanások rázták meg Harkivot a légiriadó idején, miközben az orosz erők precíziós bombákkal támadták a várost. A hatóságok sérültekről is beszámoltak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 9:46
Ukrán tűzoltók dolgoznak egy égő épület oltásán az orosz invázió alatt, 2025. október 13-án, Harkivban, az orosz támadások után Fotó: SERGEY BOBOK Forrás: AFP
Az előzetes jelentések szerint az ellenség KAB típusú irányított bombákat vetett be – közölte a Harkivi Területi Katonai Közigazgatás vezetője, Oleh Szinyehubov a Telegramon.

Bombatámadás érte Harkivot (Fotó: SERGEY BOBOK / AFP)
Bombatámadás érte Harkivot (Fotó: AFP/Sergey Bobok)

A város polgármestere, Ihor Terehov az előzetes adatok alapján elmondta, hogy a támadás célpontja a Szlobidszkij kerület volt, később pedig arról is beszámolt, hogy a csapások következtében tűz ütött ki a Szaltivszkij kerületben – írja az Origo.

Az első információk szerint a találat egy egészségügyi intézmény melléképületét semmisítette meg – közölte Terehov. A támadásban négy ember megsérült, továbbá legalább tizenkét magántulajdonú autó megrongálódott. A polgármester hozzátette: Harkiv három kerülete részlegesen áram nélkül maradt a bombázások miatt.

Az Ukrinform jelentése szerint korábban egy orosz dróntámadás is kárt okozott egy, belső menekülteket elszállásoló kollégiumban Harkivban.

A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, Oroszország ismét elkezdte támadni Ukrajna energetikai infrastruktúráját is a tél közeledtével. Az ország több térségében már most komoly áramkimaradások tapasztalhatók. Moszkva tudatosan gyengíti az ukrán energiarendszert, ezzel egyszerre próbál katonai, gazdasági és társadalmi célokat elérni.

Borítókép: Ukrán tűzoltók Harkivban, az orosz támadások után (Fotó: AFP)

