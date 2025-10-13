Rendkívüli

Oroszország újra az ukrán energiahálózatot támadja – sötétre és hideg télre készülhet Kijev

Oroszország ismét Ukrajna energetikai infrastruktúráját veszi célba, miközben a tél közeledtével az ország több régiója már most súlyos áramkimaradásokkal küzd. Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő lapunknak elmondta: Moszkva módszeresen rombolja az ukrán energiarendszert, amivel katonai, gazdasági és társadalmi célokat is szeretne elérni.

Szabó István
2025. 10. 13. 13:08
Egy benzinkút világít a sötétben, miközben egy teljes városrész sötétségbe borul a kijevi kritikus infrastruktúrára mért hatalmas orosz csapás okozta áramszünet miatt Ukrajnában, 2025. október 10-én Fotó: Evgen Kotenko Forrás: NurPhoto/AFP
Az ukrán energiahálózat folyamatos támadás alatt áll. A közelmúltban Oroszország átfogó támadást indított Ukrajna ellen, amelynek célpontja elsősorban az energetikai infrastruktúra volt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a támadás „cinikus és szándékos”, és célja az ukránok megfosztása a normális élet feltételeitől.

Ukrán energiahálózat
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Kijevben, 2025. október 10-én (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

Az ukrán energiahálózat összeomlóban

Kijevben, Donyeckben, Csernyihivben, Cserkasziban, Harkivban, Szumiban, Poltavai és Odesszai területeken, valamint Dnyipro megyében áramszünetek vannak. Zaporizzsja, Kirovohrad és Herszon megyékben is dolgoznak az áramszolgáltatás visszaállításán.

Több régióban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el, a tüzérségi támadások a gázinfrastruktúrát is érintették. Az ukrán Energiaügyi Minisztérium a lakosságot arra kérte, hogy takarékoskodjanak az árammal, ezzel tehermentesítve a hálózatot. A DTEK energiacég figyelmeztetett: az orosz támadások „komoly veszélyt jelentenek az ország energiarendszerére, különösen a tél közeledtével”.

Három célja is van az orosz támadásoknak

Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetnek elmondta:

A háború elején az oroszok elkezdték támadni az ukrán energiaszektort, de kezdetben ezek demonstratív támadások voltak leginkább, mert tudták, hogy a Szovjetunió által kiépített energetikai rendszer többszörös tartalékmegoldásokkal rendelkezik.

A szakértő szerint a 2022-es támadások célja „leginkább az volt, hogy Oroszország megmutassa, hogy Ukrajna teljes területét eléri”.

Ennek keretében mértek csapást elsősorban erőművekre, másodsorban pedig elosztóállomásokra. Ekkoriban pedig az orosz drónok mennyisége még nem volt meghatározó

– mutatott rá.

Somkuti Bálint szerint azonban 2024 nyarán, az ukrán hadsereg kurszki betörése után a helyzet gyökeresen megváltozott.

Azóta módszeresen pusztítják az oroszok az ukrán energetikai rendszert, amivel három céljuk is van

– hangsúlyozta. Az első cél a front közelében működő hadiipari létesítmények megbénítása.

A frontközeli hadiipari létesítmények elektromos ellátásának a megszüntetése, hiszen egy modern háborúhoz nagyon sok elektromos áram szükséges

– mutatott rá a szakértő.

A második cél a lakosság megfélemlítése és az energiaellátás destabilizálása.

A másik fő célpont pedig azok a gázlétesítmények, kitermelőhelyek, elosztóközpontok, amivel a lakosságot és az államot arra kényszerítik, hogy vagy ne fűtsenek, vagy árammal fűtsenek – vagyis ezeket a rendszereket túlterheljék, az egyértelműen látszik.

A harmadik cél pedig a logisztika megbénítása lehet.

A villamosított, nagy forgalmú vasúti útvonalakon mozdonyok és az ottani elosztóállomások támadása – ez pedig egyszerre nehezíti a katonai logisztikát és a lakosság, valamint a gazdaság működését is

– tette hozzá.

A fire rages in the Obolonskyi district after a Russian ballistic missile strike in Kyiv, Ukraine, on April 6, 2025, which kills one person and leaves three others injured. (Photo by Eugen Kotenko/Ukrinform/NurPhoto) (Photo by Eugen Kotenko / NurPhoto via AFP)
Tűz egy orosz ballisztikus rakétatámadást követően Kijevben (Fotó: NurPhoto/AFP/Eugen Kotenko)

Sötét tél várhat Ukrajnára

Somkuti Bálint szerint az orosz támadásoknak társadalmi hatásai is lesznek, de ezek időzítése és súlya még nem látható előre.

Hogy ez mikor és milyen formában jelenik meg, nem lehet előre megmondani, ugyanis eddig sikerült Ukrajnának elkerülnie az összeomlást.

A szakértő azonban felhívta a figyelmet:

ha az ország jelentős részén és kiemelten a fővárosban Kijevben nem lesz áram vagy minimális mértékben lesz csak áram- és hőszolgáltatás a közelgő télen, annak belátható időn belül mindenképpen jelentős hatásai lesznek, és hogy az milyen társadalmi megnyilvánulásokhoz vezethet, azt egyelőre lehetetlen megmondani

– összegezte Somkuti Bálint.

A nemzetközi közösség egyre inkább attól tart, hogy Moszkva újabb téli hadjáratra készül, amely az ukrán energiarendszert célozza – hasonlóan a tavalyi télhez, amikor milliók maradtak áram és fűtés nélkül.

Borítókép: Egy benzinkút világít a sötétben, miközben egy teljes városrész sötétségbe borul a kijevi kritikus infrastruktúrára mért hatalmas orosz csapás okozta áramszünet miatt Ukrajnában, 2025. október 10-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Evgen Kotenko)


 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

