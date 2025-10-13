Oroszország újra az ukrán energiahálózatot támadja – sötétre és hideg télre készülhet Kijev

Az ukrán energiahálózat folyamatos támadás alatt áll. A közelmúltban Oroszország átfogó támadást indított Ukrajna ellen, amelynek célpontja elsősorban az energetikai infrastruktúra volt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a támadás „cinikus és szándékos”, és célja az ukránok megfosztása a normális élet feltételeitől.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Kijevben, 2025. október 10-én (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

Az ukrán energiahálózat összeomlóban

Kijevben, Donyeckben, Csernyihivben, Cserkasziban, Harkivban, Szumiban, Poltavai és Odesszai területeken, valamint Dnyipro megyében áramszünetek vannak. Zaporizzsja, Kirovohrad és Herszon megyékben is dolgoznak az áramszolgáltatás visszaállításán.

Russian terrorists struck critical civilian infrastructure, particularly energy, across Ukraine with hundreds of drones and missiles. Putin did this on Oct.10 — the anniversary of the first massive attack on Ukraine’s energy infrastructure in 2022 — Foreign Minister Andrii Sybiha pic.twitter.com/ipUlwt5HT3 — KyivPost (@KyivPost) October 10, 2025

Több régióban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el, a tüzérségi támadások a gázinfrastruktúrát is érintették. Az ukrán Energiaügyi Minisztérium a lakosságot arra kérte, hogy takarékoskodjanak az árammal, ezzel tehermentesítve a hálózatot. A DTEK energiacég figyelmeztetett: az orosz támadások „komoly veszélyt jelentenek az ország energiarendszerére, különösen a tél közeledtével”.

Három célja is van az orosz támadásoknak

Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetnek elmondta:

A háború elején az oroszok elkezdték támadni az ukrán energiaszektort, de kezdetben ezek demonstratív támadások voltak leginkább, mert tudták, hogy a Szovjetunió által kiépített energetikai rendszer többszörös tartalékmegoldásokkal rendelkezik.

A szakértő szerint a 2022-es támadások célja „leginkább az volt, hogy Oroszország megmutassa, hogy Ukrajna teljes területét eléri”.

Ennek keretében mértek csapást elsősorban erőművekre, másodsorban pedig elosztóállomásokra. Ekkoriban pedig az orosz drónok mennyisége még nem volt meghatározó

– mutatott rá.

Somkuti Bálint szerint azonban 2024 nyarán, az ukrán hadsereg kurszki betörése után a helyzet gyökeresen megváltozott.

Azóta módszeresen pusztítják az oroszok az ukrán energetikai rendszert, amivel három céljuk is van

– hangsúlyozta. Az első cél a front közelében működő hadiipari létesítmények megbénítása.

A frontközeli hadiipari létesítmények elektromos ellátásának a megszüntetése, hiszen egy modern háborúhoz nagyon sok elektromos áram szükséges

– mutatott rá a szakértő.