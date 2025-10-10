Brutális orosz támadás érte az ukrán fővárost, több városrész lángokban áll + videó

A támadások miatt Kijev egyes részein áramszünet és vízhiány van, a város bal partja gyakorlatilag teljesen sötétbe borult.

Az egyik kerületben a drónok roncsai tüzet okoztak egy lakóépületben, és több jármű is lángra kapott.

Much of Kyiv was plunged into darkness after Russian missile and drone strikes targeted Ukraine’s energy infrastructure.



In Zaporizhzhia, a child was killed and at least nine civilians were injured as strikes tore through residential areas.https://t.co/b8U88fSZlA — KyivPost (@KyivPost) October 10, 2025

Zaporizzsját is támadás érte

Egy hétéves fiú életét vesztette, és további három ember megsérült, amikor orosz drónok csapódtak be a lakóövezetekbe. A helyi kormányzó, Ivan Fedorov szerint a gyermek sérülései túl súlyosnak bizonyultak, így hiába próbálták megmenteni.

Az ablakok összetörtek, a tetők beszakadtak, és több ház lakhatatlanná vált

– írta Fedorov a közösségi oldalán.