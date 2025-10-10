Rendkívüli

Orbán Viktor: Az ukránok már a tiszás spájzban vannak

  • Brutális orosz támadás érte az ukrán fővárost, több városrész lángokban áll + videó
Brutális orosz támadás érte az ukrán fővárost, több városrész lángokban áll + videó

Egy hétéves gyermek életét vesztette, és tizenkét ember megsérült az orosz hadsereg október 10-ei éjszakai drón- és rakétatámadásai során, amelyek Kijevet, Zaporizzsját és más ukrán városokat is érintettek. A főváros egyes részein áramszünet van, és több lakóház lángra kapott.

Sebők Barbara
2025. 10. 10. 8:44
Oroszország szerda éjszaka ismét nagyszabású drón- és rakétatámadásokat indított Ukrajna ellen Forrás: AFP
Oroszország az éjszaka ismét nagyszabású drón- és rakétatámadásokat indított Ukrajna ellen. A légiriadók Kijevben és több keleti városban is megszólaltak, miközben a légvédelem folyamatosan próbálta visszaverni a becsapódó lövedékeket. 

Oroszország szerda éjszaka ismét nagyszabású drón- és rakétatámadásokat indított Ukrajna ellen
Oroszország szerda éjszaka ismét nagyszabású drón- és rakétatámadásokat indított Ukrajna ellen Fotó: AFP

A Kyiv Independent jelentésére hivatkozva az Origo azt írja, hogy hajnali fél három körül erős robbanások rázták meg a fővárost, majd egy órával később újabb detonációk következtek. 

A rakéták sorban csapódnak be, de a légvédelem működik

– közölte Timur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője. Vitalij Klicsko polgármester szerint kilenc ember sérült meg, közülük ötöt kórházba vittek.

A támadások miatt Kijev egyes részein áramszünet és vízhiány van, a város bal partja gyakorlatilag teljesen sötétbe borult.

Az egyik kerületben a drónok roncsai tüzet okoztak egy lakóépületben, és több jármű is lángra kapott.

Zaporizzsját is támadás érte

Egy hétéves fiú életét vesztette, és további három ember megsérült, amikor orosz drónok csapódtak be a lakóövezetekbe. A helyi kormányzó, Ivan Fedorov szerint a gyermek sérülései túl súlyosnak bizonyultak, így hiába próbálták megmenteni.

Az ablakok összetörtek, a tetők beszakadtak, és több ház lakhatatlanná vált

– írta Fedorov a közösségi oldalán.

A támadások illeszkednek Oroszország hónapok óta tartó stratégiájába, amely a tél közeledtével Ukrajna energetikai infrastruktúrájának megbénítását célozza. Nemrég arról is beszámoltunk, hogy az orosz csapások már most megsemmisítették az ország földgáztermelő kapacitásának több mint felét.

Borítókép: Oroszország éjszaka ismét nagyszabású drón- és rakétatámadásokat indított Ukrajna ellen. Illusztráció (Fotó: AFP)

