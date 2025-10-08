Stratégiát váltott Oroszország, kemény télre készülhet Ukrajna

A Herszoni területen három civil meghalt, tizenöten pedig megsebesültek az orosz támadásokban – közölte a régiós kormányzó. A csapások nyolc társasházat és hét családi házat rongáltak meg. A Donyecki területen az orosz erők megöltek két embert a Vodjanszke nevű faluban, további tízet pedig megsebesítettek. A Csernyihivi területen három ember sérült meg az orosz támadásokban. Az egyik támadás a katasztrófavédelem tűzoltósági egységét vette célba, de a személyzet tagjai közül senki sem sérült meg. A Dnyipropetrovszki területen két embert szállítottak kórházba, állapotuk közepesen súlyos, miután orosz drónok támadták a térséget. A Harkivi területen Moszkva drónokat és irányított bombákat vetett be több település ellen, két ember megsérült. A Szumi területen három ember – köztük egy négyéves kislány – megsérült az orosz támadásokban – jelentették a helyi hatóságok. A gyermek állapota súlyos, édesanyját és nagymamáját is kórházban ápolják. Arról is írtunk, hogy orosz erők csapást mértek az ukrán fegyveres erők egyik kiképzőtáborára a Csernyihivi területen.

A támadások közepette egyre nagyobb a nemzetközi aggodalom amiatt, hogy Moszkva újabb téli hadjáratra készülhet, amely az energiahálózatot célozza – ugyanazt a taktikát, amely miatt tavaly milliók maradtak áram és fűtés nélkül.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)