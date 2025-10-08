Stratégiát váltott Oroszország, kemény télre készülhet Ukrajna

Orosz támadások miatt öt civil meghalt, harminchét megsebesült Ukrajnában az elmúlt nap során és az orosz csapások eltaláltak egy hőerőművet is – közölték a régiós hatóságok október 8-án. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az orosz erők 183 darab, Sahed típusú támadó drónt indítottak az éjszaka folyamán. A légvédelem 154-et lelőtt, de 22 drón így is célba ért. Az egyik célpont egy hőerőmű volt – ami Ukrajna legnagyobb magánkézben (DTEK) lévő energetikai vállalata. A cég közlése szerint két dolgozó megsérült és az erőmű súlyos károkat szenvedett – írja a The Kyiv Independent.
Oroszország több ukrán térséget támadott az elmúlt 24 órában, öt civil meghalt és további 37 megsebesült. Egy ukrán hőerőmű is célponttá vált, amely súlyos károkat szenvedett. A légvédelem ugyan az orosz drónok nagy részét lelőtte, de több támadás így is elérte célját. Moszkva újabb téli offenzívára készülhet az ukrajnai energiahálózat ellen.
Az orosz erők az energetikai infrastruktúrát támadták a Csernyihivi és a Dnyipropetrovszki területeken – jelentette az ukrán Energiaügyi Minisztérium. A minisztérium felszólította a lakosságot, hogy takarékosan használják az áramot, ezzel csökkentve a hálózat terhelését. A DTEK, amely országszerte több erőművet működtet, többször figyelmeztetett arra, hogy
az orosz támadások komoly veszélyt jelentenek Ukrajna energiahálózatára, különösen a tél közeledtével.
A Herszoni területen három civil meghalt, tizenöten pedig megsebesültek az orosz támadásokban – közölte a régiós kormányzó. A csapások nyolc társasházat és hét családi házat rongáltak meg. A Donyecki területen az orosz erők megöltek két embert a Vodjanszke nevű faluban, további tízet pedig megsebesítettek. A Csernyihivi területen három ember sérült meg az orosz támadásokban. Az egyik támadás a katasztrófavédelem tűzoltósági egységét vette célba, de a személyzet tagjai közül senki sem sérült meg. A Dnyipropetrovszki területen két embert szállítottak kórházba, állapotuk közepesen súlyos, miután orosz drónok támadták a térséget. A Harkivi területen Moszkva drónokat és irányított bombákat vetett be több település ellen, két ember megsérült. A Szumi területen három ember – köztük egy négyéves kislány – megsérült az orosz támadásokban – jelentették a helyi hatóságok. A gyermek állapota súlyos, édesanyját és nagymamáját is kórházban ápolják. Arról is írtunk, hogy orosz erők csapást mértek az ukrán fegyveres erők egyik kiképzőtáborára a Csernyihivi területen.
A támadások közepette egyre nagyobb a nemzetközi aggodalom amiatt, hogy Moszkva újabb téli hadjáratra készülhet, amely az energiahálózatot célozza – ugyanazt a taktikát, amely miatt tavaly milliók maradtak áram és fűtés nélkül.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
