Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

nigériaemberrabláskatolikus pap

Kétszáznál is több papot hurcoltak el Nigériában az utóbbi egy évtizedben

Összesen 212 katolikus papot hurcoltak el Nigériában 2015 és 2025 között – derül ki a nyugat-afrikai állam püspöki konferenciájának összegzéséből, ahogy arról a Kathpress katolikus hírügynökség beszámolt az Aid to the Church in Need (ACN) nevű segélyszervezetre hivatkozva. Nigéria katolikus gyülekezetei nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy váltságdíjat fizessenek papjaikért.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 30. 13:12
Illusztráció (Forrás: AFP)
A tájékoztatás szerint a számok a nyugat-afrikai Nigéria társadalmát sújtó biztonsági válság drámai méreteit szemléltetik, különös tekintettel a katolikus papokra leselkedő veszélyekre.

Nigéria biztonsági válsága a katolikus papokat is súlyosan érinti
Nigéria biztonsági válsága a katolikus papokat  is súlyosan érinti (Fotó: AFP)

A statisztika Nigéria 59 egyházmegyéjéből 41-ben dokumentálja az emberrablásokat. Az eredmények alátámasztják az ACN-nek a vallásszabadság globális helyzetéről készített éves jelentésében foglaltakat, miszerint Nigéria a legveszélyesebb országok közé tartozik, ami a papok és egyházi dolgozók biztonságát illeti. Számos emberrablás ráadásul közvetlenül a parókiákról történt, vagy istentiszteletekről hazafelé menet, illetve útban távol eső plébániákra.

A 212 elrabolt pap közül 183-at szabadon engedtek vagy sikerült megszökniük, tizenkét papot meggyilkoltak, további hárman pedig a fogva tartásuk következményeként haltak meg. Ezenkívül legalább hat papot többször is elraboltak. A tényleges emberrablások száma valószínűleg ennél jóval magasabb lehet. Mindemellett 18 nigériai egyházmegyéből nem állnak rendelkezésre teljes adatok.

A nyugat-afrikai államban tomboló erőszakhullám a katolikus közösségekre is hatással van. Csak a Niger állambeli Minna egyházmegyében a terror és a tartós bizonytalanság miatt több mint 90 templomot zártak be, ahogyan arról a segélyszervezet partnerei beszámolnak. De más vidékeken is biztonsági okokból kellett a plébániáknak felfüggeszteniük a tevékenységüket.

A terror és a bandák erőszakossága azonban a muszlim lakosságot is érinti. Mindazonáltal a keresztények sok régióban hitük miatt célzottan fenyegetve vannak. Az emberrablások Nigériában már régóta „üzleti modellé” váltak a bűnbandák számára. A papok különösen sebezhető célpontoknak számítanak, mivel ruházatuk miatt könnyen felismerhetők és többnyire védtelenek. 

A gyülekezetek emellett nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy váltságdíjat fizessenek papjaikért.

Az ACN felidézte, hogy a nigériai kormány az erőszak elharapózása, illetve diákok nemrégiben történt tömeges elhurcolása miatt rendkívüli állapotot hirdetett ki. A tervek között szerepel többek között 20 ezer további rendőr felvétele és a biztonsági intézkedések megerősítése az egyházi intézmények környékén.

Legutóbb Donald Trump amerikai elnök a keresztények elleni támadásokra hivatkozva légicsapásokat rendelt el az Iszlám Állam terrorszervezet feltételezett állásai ellen Nigériában.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

