Gyertyagyújtással emlékezett az üldözött keresztényekre az uralkodó

Az adventi időszak a fény, a remény és a várakozás ideje, ám a világ számos pontján a keresztény közösségek számára ez az időszak a félelemmel és az elnyomással fonódik össze. Erre a fájdalmas kettősségre hívta fel a figyelmet III. Károly brit király, amikor a londoni Westminster-apátság ódon falai között gyertyát gyújtott a hitükért üldözött keresztények emlékére és lelki támogatására – írja a The Telegraph brit napilap. Az uralkodó gesztusa túlmutat a puszta protokollon: az uralkodó évtizedek óta elkötelezett híve a vallási toleranciának és a keleti keresztény közösségek védelmének.

III. Károly király egyházi vezetőkkel találkozott és az üldözött keresztények érdekében emelte fel a szavát az adventi istentiszteleten (Fotó: AFP)

Nagy örömömre szolgál, hogy együtt ünnepelhetjük az adventi időszak fényét, reményét és mindenekelőtt békéjét

– hangsúlyozta a király a szertartásrendben olvasható üzenetében.

Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy miközben az adventet ünneplik, nem feledkezhetnek meg azokról sem, akik olyan térségekben élnek, ahol a hit megvallása súlyos áldozatokkal jár.

Ma összegyűlünk imádságra, elmélkedésre és zenére, hogy ünnepeljük az örömhírt, amelynek minden keresztény örvend: azok is, akik itt vannak körülöttünk, és azok is, akik olyan helyeken élnek, ahol nem könnyű megélni a hitet

– fogalmazott az uralkodó.

Az istentisztelet ökumenikus jellegét erősítette, hogy a mintegy 900 fős gyülekezetben az Egyesült Királyság és a Közel-Kelet egyházi vezetői mellett más vallások és karitatív szervezetek képviselői is helyet foglaltak. Jelen volt többek között Hosam Naoum, Jeruzsálem és a Közel-Kelet anglikán érseke is.

Timothy Radcliffe bíboros beszédében a globális erőszak eszkalációjára figyelmeztetett, a késes támadásoktól kezdve a háborúkig, külön kitérve az antiszemitizmus „szörnyűségére”, amely miatt sok zsidó ember már nem érzi magát biztonságban.

King Charles arrives for an Advent Service at @wabbey attended by church leaders from across the UK and abroad, including The Most Revd Hosam Naoum, Anglican Archbishop of Jerusalem and the Middle East. https://t.co/jhdSmyh0eB pic.twitter.com/irje6DRlDV — Rebecca English (@RE_DailyMail) December 10, 2025

A liturgia legmegrázóbb pillanatait azonban nem az egyházi méltóságok beszédei, hanem egy fiatal pakisztáni nő, Ribqa Nevash tanúságtétele jelentette. A 25 éves nő a saját bőrén tapasztalta meg, mit jelent keresztényként élni egy muszlim többségű, radikális nézetektől fűtött környezetben. A szertartás után, amikor a Nagy Nyugati Kapunál bemutatták őt a királynak, Ribqa elmesélte történetét, amely hűen tükrözi a pakisztáni keresztények kiszolgáltatottságát. Katolikus szociális munkás szülei eredetileg a Rebecca nevet adták neki, ám a folyamatos zaklatások miatt kénytelenek voltak Ribqára változtatni, hogy elkerüljék a feltűnést lakóhelyükön, a Pandzsáb tartományban található Faisalabadban.