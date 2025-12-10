Gyertyagyújtással emlékezett az üldözött keresztényekre az uralkodó

III KárolyNagy-Britanniakeresztényüldözés

Szimbolikus és megrendítő pillanatoknak lehettek tanúi a hívek a londoni Westminster-apátságban, ahol a brit uralkodó személyesen vett részt azon az adventi istentiszteleten, amelyet a világszerte üldözött keresztényekért ajánlottak fel. III. Károly király, aki egyben az anglikán egyház világi feje, nemcsak jelenlétével, hanem aktív közreműködésével is hitet tett a vallásszabadság és a szenvedő hittestvérek támogatása mellett.

2025. 12. 10. 21:23
III. Károly brit király Fotó: Anadolu via AFP
Az adventi időszak a fény, a remény és a várakozás ideje, ám a világ számos pontján a keresztény közösségek számára ez az időszak a félelemmel és az elnyomással fonódik össze. Erre a fájdalmas kettősségre hívta fel a figyelmet III. Károly brit király, amikor a londoni Westminster-apátság ódon falai között gyertyát gyújtott a hitükért üldözött keresztények emlékére és lelki támogatására – írja a The Telegraph brit napilap. Az uralkodó gesztusa túlmutat a puszta protokollon: az uralkodó évtizedek óta elkötelezett híve a vallási toleranciának és a keleti keresztény közösségek védelmének.

III. Károly király egyházi vezetőkkel találkozott és az üldözött keresztények érdekében emelte fel a szavát az adventi istentiszteleten
III. Károly király egyházi vezetőkkel találkozott és az üldözött keresztények érdekében emelte fel a szavát az adventi istentiszteleten (Fotó: AFP)

Nagy örömömre szolgál, hogy együtt ünnepelhetjük az adventi időszak fényét, reményét és mindenekelőtt békéjét

–  hangsúlyozta a király a szertartásrendben olvasható üzenetében.

Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy miközben az adventet ünneplik, nem feledkezhetnek meg azokról sem, akik olyan térségekben élnek, ahol a hit megvallása súlyos áldozatokkal jár.

Ma összegyűlünk imádságra, elmélkedésre és zenére, hogy ünnepeljük az örömhírt, amelynek minden keresztény örvend: azok is, akik itt vannak körülöttünk, és azok is, akik olyan helyeken élnek, ahol nem könnyű megélni a hitet

– fogalmazott az uralkodó.

Az istentisztelet ökumenikus jellegét erősítette, hogy a mintegy 900 fős gyülekezetben az Egyesült Királyság és a Közel-Kelet egyházi vezetői mellett más vallások és karitatív szervezetek képviselői is helyet foglaltak. Jelen volt többek között Hosam Naoum, Jeruzsálem és a Közel-Kelet anglikán érseke is. 

Timothy Radcliffe bíboros beszédében a globális erőszak eszkalációjára figyelmeztetett, a késes támadásoktól kezdve a háborúkig, külön kitérve az antiszemitizmus „szörnyűségére”, amely miatt sok zsidó ember már nem érzi magát biztonságban.

A liturgia legmegrázóbb pillanatait azonban nem az egyházi méltóságok beszédei, hanem egy fiatal pakisztáni nő, Ribqa Nevash tanúságtétele jelentette. A 25 éves nő a saját bőrén tapasztalta meg, mit jelent keresztényként élni egy muszlim többségű, radikális nézetektől fűtött környezetben. A szertartás után, amikor a Nagy Nyugati Kapunál bemutatták őt a királynak, Ribqa elmesélte történetét, amely hűen tükrözi a pakisztáni keresztények kiszolgáltatottságát. Katolikus szociális munkás szülei eredetileg a Rebecca nevet adták neki, ám a folyamatos zaklatások miatt kénytelenek voltak Ribqára változtatni, hogy elkerüljék a feltűnést lakóhelyükön, a Pandzsáb tartományban található Faisalabadban.

Ribqa beszámolója szerint élete állandó rettegésben telt: nem mert utcára lépni fivérei kísérete nélkül, attól tartva, hogy elrabolják és megerőszakolják – ami a pakisztáni keresztény lányok esetében sajnos nem alaptalan félelem.

Karácsonykor lekapcsolták az áramot, hogy ne tudjunk ünnepelni. Az iskolában senki sem akart velem enni vagy beszélni. Kiközösítettek

– emlékezett vissza a megpróbáltatásokra.

Végül Nagy-Britanniába menekült, hogy befejezhesse tanulmányait az ortopédia és protetika területén, jelenleg pedig az Aid to the Church in Need (Segély a Szükséget Szenvedő Egyháznak) nevű jótékonysági szervezetnél dolgozik.

Amikor a király belépett, éreztem a Szentlélek jelenlétét. Csodálatos volt őfelsége előtt beszélni

– nyilatkozta meghatódva Ribqa, aki most már félelem nélkül, szabadon gyakorolhatja vallását.

III. Károly számára a keresztényüldözés témája nem újdonság. Még walesi hercegként, 2019-ben a The Telegraphnak írt húsvéti üzenetében hívta fel a figyelmet arra a becslésre, miszerint világszerte 245 millió keresztény szembesül üldöztetéssel.

A legkiszolgáltatottabbak a nők és gyermekeik. Sokat közülük megtámadtak és hajléktalanná tettek. Mélységesen megérintett és alázatra intett azok bátorsága és méltósága, akikkel találkoztam

– írta akkor.

Az uralkodó régóta igyekszik hídépítő szerepet vállalni a vallások között, ám reálisan látja a helyzetet.

Húsz éven át próbáltam hidakat építeni az iszlám és a kereszténység között, hogy eloszlassam a tudatlanságot és a félreértéseket. A lényeg azonban az, hogy mostanra elértünk egy válságponthoz, ahol ezeket a hidakat szándékosan és gyorsan rombolják le azok, akiknek ebben érdekük fűződik

– hívta fel a figyelmet még 2013-ban egy, a Clarence House-ban tartott fogadáson.

Borítókép: III. Károly brit király (Fotó: Anadolu via AFP)

