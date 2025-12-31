Ezt az egyszerű szabályt kell betartania, hogy százezrek maradjanak a zsebében

Szinte minden óévbúcsúztatás előtt elhangzik többféle, a petárdázással tűzijátékozással kapcsolatos figyelmeztetés, amelyeket nem árt megfogadni, függetlenül attól, hogy a vásárlásról vagy a felhasználásról van-e szó.

Fotó: Kurucz Árpád

Azonban az általános figyelmeztetések mellett érdemes az újabb szabályozásra is figyelni. Például a fővárosi önkormányzat idén ősszel szigorú pirotechnikai rendeletet fogadott el a szilveszteri tűzijáték korlátozásáról.

A rendelet megszegői ellen hatósági eljárás indul, amelynek a végén akár kétszázezer és 1,2 millió forint közötti közigazgatási bírság is kiszabható.

Hasonlóan a korábbi évekhez, a petárdázás hazánk teljes területén egész évben tilos és veszélyes, petárdával elkövetett szabálysértés esetén az elkövetők kétszázezer forintig terjedő bírságra számíthatnak – hívta fel a figyelmet a rendőrség.

Drága mulatság lehet az idei tűzijáték a nem megfelelő időben és helyen (Fotó: Kurucz Árpád)

Budapestet három különböző övezetre osztották, amelyekben eltérő szabályokat kell alkalmazni a pirotechnikai eszközök használatára. A zónák felosztása ezek alapján sorolták be:

Fokozottan védett övezetek (kék zóna):

ezeken a területeken egész évben, még szilveszterkor is tilos a 2. és 3. kategóriájú eszközök (például a „sikolyok”, 16-50 lövéses bombatelepek) használata.

Ide tartoznak a természetvédelmi területek, a Natura 2000-es besorolású erdők és legelők, az állatkertek, a menhelyek, valamint a kórházak és a bentlakásos intézmények száz méteres környezete

Védett övezetek (sárga zóna): ez a kategória érinti a legtöbb budapestit, ugyanis ide soroltak minden lakott területet. A szabályozás értelmében itt szilveszterkor is tilos a nagyobb tűzijátékok használata. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a lakótelepeken, társasházak udvarán vagy az ablakokból kihajolva idén már nem lehet legálisan bombatelepeket működtetni.

Engedélyezett területek (fehér zóna): a fokozottan védett és védett övezeteken kívül eső részeken továbbra is lehetőség nyílik a tűzijátékozásra, de csak a megadott, szűkített idősávban.

Szilveszteri tűzijáték-korlátozás a fővárosban idén (Forrás: fővárosi önkormányzat)

A durrogtatás időbeli korlátait is szűkebbre szabták, ugyanis eddig december 31-én 18 órától január elsején reggel 6 óráig lehetett jogszerűen használni az engedélyezett pirotechnikai eszközöket, azonban ezt mostantól a fehér zónákban csak 20 órától január 1-én 2 óráig lehet megtenni, vagyis a korábbi 12 órás időablak csupán hatórásra zsugorodott.