tűzijátéktilosbudapesteszközfővárosi önkormányzatpirotechnikai eszközrendeletövezet

Ezt az egyszerű szabályt kell betartania, hogy százezrek maradjanak a zsebében

Ráadásul sok honfitársával és négylábú szeretteivel is jót tehet.

Munkatársunktól
2025. 12. 31. 5:07
Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szinte minden óévbúcsúztatás előtt elhangzik többféle, a petárdázással tűzijátékozással kapcsolatos figyelmeztetés, amelyeket nem árt megfogadni, függetlenül attól, hogy a vásárlásról vagy a felhasználásról van-e szó.

Szilveszteri tűzijáték árusítás pirotechnika
Fotó: Kurucz Árpád

Azonban az általános figyelmeztetések mellett érdemes az újabb szabályozásra is figyelni. Például a fővárosi önkormányzat idén ősszel szigorú pirotechnikai rendeletet fogadott el a szilveszteri tűzijáték korlátozásáról

A rendelet megszegői ellen hatósági eljárás indul, amelynek a végén akár kétszázezer és 1,2 millió forint közötti közigazgatási bírság is kiszabható.

Hasonlóan a korábbi évekhez, a petárdázás hazánk teljes területén egész évben tilos és veszélyes, petárdával elkövetett szabálysértés esetén az elkövetők kétszázezer forintig terjedő bírságra számíthatnak – hívta fel a figyelmet a rendőrség.

Szilveszteri tűzijáték árusítás pirotechnika
Drága mulatság lehet az idei tűzijáték a nem megfelelő időben és helyen (Fotó: Kurucz Árpád)

Budapestet három különböző övezetre osztották, amelyekben eltérő szabályokat kell alkalmazni a pirotechnikai eszközök használatára. A zónák felosztása ezek alapján sorolták be:

  • Fokozottan védett övezetek (kék zóna): 

ezeken a területeken egész évben, még szilveszterkor is tilos a 2. és 3. kategóriájú eszközök (például a „sikolyok”, 16-50 lövéses bombatelepek) használata. 

Ide tartoznak a természetvédelmi területek, a Natura 2000-es besorolású erdők és legelők, az állatkertek, a menhelyek, valamint a kórházak és a bentlakásos intézmények száz méteres környezete

  • Védett övezetek (sárga zóna): ez a kategória érinti a legtöbb budapestit, ugyanis ide soroltak minden lakott területet. A szabályozás értelmében itt szilveszterkor is tilos a nagyobb tűzijátékok használata. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a lakótelepeken, társasházak udvarán vagy az ablakokból kihajolva idén már nem lehet legálisan bombatelepeket működtetni.
  • Engedélyezett területek (fehér zóna): a fokozottan védett és védett övezeteken kívül eső részeken továbbra is lehetőség nyílik a tűzijátékozásra, de csak a megadott, szűkített idősávban.
Szilveszteri tűzijáték-korlátozás a fővárosban idén (Forrás: fővárosi önkormányzat)

A durrogtatás időbeli korlátait is szűkebbre szabták, ugyanis eddig december 31-én 18 órától január elsején reggel 6 óráig lehetett jogszerűen használni az engedélyezett pirotechnikai eszközöket, azonban ezt mostantól a fehér zónákban csak 20 órától január 1-én 2 óráig lehet megtenni, vagyis a korábbi 12 órás időablak csupán hatórásra zsugorodott. 

A főváros szerint a rendelet célja a zaj-, fény- és környezeti terhelés csökkentése, valamint az állatvédelem fokozott figyelembevétele, megteremtve az egyensúlyt az ünnepléshez való jog és az emberek, valamint az állatok nyugalmához való alapvető jog között.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektisza párt

Magyar Péter a szilveszteri virsli mellé egy hatalmas nyaklevest kapott

Csépányi Balázs avatarja

Már Pulai is…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu