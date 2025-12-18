Tilos a szilveszteri petárdázás a főváros nagy részén + térkép

A korábbi évektől eltérően idén szilveszterkor tilos tűzijátékot, pirotechnikai terméket használni Budapest túlnyomó részén – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

Szilveszterezők a belvárosi Vörösmarty téren (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

A fővárosi közgyűlés idén szigorította a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök felhasználását Budapest közterületein:

tilos 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékterméket felhasználni Budapest egész területén december 31-én 20 óra előtt, valamint január 1-jén 2 óra után, védett övezetben december 31-én és január 1-jén egész nap, fokozottan védett övezetben pedig egész évben.

A budapesti közterületek besorolását a főváros közleménye tartalmazza.

A rendelet megsértése 200 ezer és 1,2 millió forint közötti közigazgatási bírságot vonhat maga után.

Petárdázni – ahogyan eddig, úgy idén is – Magyarország teljes területén, egész évben tilos és veszélyes, petárdával elkövetett szabálysértés esetén az elkövetők 200 ezer forintig terjedő bírságra számíthatnak – hívta fel a figyelmet a rendőrség.

Védett övezetek a fővárosban (Forrás: Fővárosi önkormányzat)

Borítókép: Szilveszter a belvárosban (Fotó: MTI/Lakatos Péter)