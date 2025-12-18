budapestszilveszterbrfktűzijátékpirotechnikaipetárda

Tilos a szilveszteri petárdázás a főváros nagy részén + térkép

Térképen is megnézhetők a korlátozások.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 19:54
Szilveszterezők a belvárosi Vörösmarty téren 2023. január 1-jére virradó éjjel MTI Lakatos Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A korábbi évektől eltérően idén szilveszterkor tilos tűzijátékot, pirotechnikai terméket használni Budapest túlnyomó részén – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

Budapest, 2023. január 1. Szilveszterezők a belvárosi Vörösmarty téren 2023. január 1-jére virradó éjjel. MTI/Lakatos Péter
Szilveszterezők a belvárosi Vörösmarty téren (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

A fővárosi közgyűlés idén szigorította a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök felhasználását Budapest közterületein:

tilos 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékterméket felhasználni Budapest egész területén december 31-én 20 óra előtt, valamint január 1-jén 2 óra után, védett övezetben december 31-én és január 1-jén egész nap, fokozottan védett övezetben pedig egész évben.

A budapesti közterületek besorolását a főváros közleménye tartalmazza.

A rendelet megsértése 200 ezer és 1,2 millió forint közötti közigazgatási bírságot vonhat maga után.

Petárdázni – ahogyan eddig, úgy idén is – Magyarország teljes területén, egész évben tilos és veszélyes, petárdával elkövetett szabálysértés esetén az elkövetők 200 ezer forintig terjedő bírságra számíthatnak – hívta fel a figyelmet a rendőrség.

Védett övezetek a fővárosban (Forrás: Fővárosi önkormányzat)

Borítókép: Szilveszter a belvárosban (Fotó: MTI/Lakatos Péter)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Siklósi Péter
idezojelekeurópai unió

Hajlandó-e Európa a békére?

Siklósi Péter avatarja

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu