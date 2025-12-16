Háborút indítottak a vegánok az adventi vásár malacsütője ellen

„Zavaró a forgó malac látványa” – erre hivatkozva indítottak támadást vegán feljelentők több felületen is a budapesti Ferenc téri adventi vásár egyik gasztronómiai szolgáltatója ellen, számolt be róla a Mandiner.
A rendezvényt szervező Placc közösségi oldalán reagált a felháborodás hírére:
Vegán piacot és vegán éttermet is üzemeltetünk, ezért kiemelten figyelünk erre a közegre is.
A szervezők a tiltakozók miatt kordonokkal takarták el a malacot sütögető Trillázs sütöde standja elé, ráadásul figyelmeztető plakátokat is kihelyeztek. Ám ezekkel az intézkedésekkel nem szűnt meg a probléma.
A Pancs gasztroplacc arról számolt be,
fellebbezést indítottak a Meta felé, miután a tömeges támadás miatt veszélybe kerül a 28 ezer követővel rendelkező gasztro-oldal megmaradása.
A gasztroplacc szerint ez már nemcsak a személyes preferenciákról szól, és arról, hogy ki milyen ételeket szeret, hanem arról, hogy néhányan a túlzó és valótlan bejelentéssel egy „közös munkát veszélyeztetnek”.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!