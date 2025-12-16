vegántámadásvásár

Háborút indítottak a vegánok az adventi vásár malacsütője ellen

A Ferenc téri rendezvény szervezői szerint a túlzó és valótlan bejelentések veszélyeztetik a közös munkát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 8:26
Fotó: Shutterstock
„Zavaró a forgó malac látványa” – erre hivatkozva indítottak támadást vegán feljelentők több felületen is a budapesti Ferenc téri adventi vásár egyik gasztronómiai szolgáltatója ellen, számolt be róla a Mandiner.

Chef slicing pork on a spit at an outdoor event
A Ferenc téri adventi vásár forgó malacára sokféle reakció érkezett – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A rendezvényt szervező Placc közösségi oldalán reagált a felháborodás hírére:

Vegán piacot és vegán éttermet is üzemeltetünk, ezért kiemelten figyelünk erre a közegre is.

A szervezők a tiltakozók miatt kordonokkal takarták el a malacot sütögető Trillázs sütöde standja elé, ráadásul figyelmeztető plakátokat is kihelyeztek. Ám ezekkel az intézkedésekkel nem szűnt meg a probléma.

A Pancs gasztroplacc arról számolt be,

fellebbezést indítottak a Meta felé, miután a tömeges támadás miatt veszélybe kerül a 28 ezer követővel rendelkező gasztro-oldal megmaradása.

A gasztroplacc szerint ez már nemcsak a személyes preferenciákról szól, és arról, hogy ki milyen ételeket szeret, hanem arról, hogy néhányan a túlzó és valótlan bejelentéssel egy „közös munkát veszélyeztetnek”.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
