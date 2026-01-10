Trump, Maduro és a libsi farizeusok

2003-ban az Egyesült Államok megtámadta Irakot. A „megtámadta” kissé eufemisztikus megfogalmazás, mondjuk inkább azt, hogy visszabombázták Irakot a középkorba. 2006-ban Szaddám Huszeint felakasztották. A fegyveres ellenállás fokozódott az országban, így 2007-ben az USA további 170 ezer (!) katonát vezényelt Irakba.

A támadás hivatalos indoka az volt, hogy Irak tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik – elsősorban vegyi fegyverekkel –, továbbá, hogy Szaddám Huszein támogatja az al-Kaida terrorszervezetet.

Szaddám Huszein egy véreskezű diktátor volt, de speciel az al-Kaidát nem támogatta. Majd néhány évvel később szinte röhögve vallották be az USA és szövetségesei, hogy pontosan tudták, Iraknak egyáltalán nincsenek tömegpusztító fegyverei.

És akkor lássuk az áldozatok számát – a Wikipédia adatai alapján: „Az adatok tartalmazzák mind a háború, mind a megszállás számadatait, összesítve. Tekintve, hogy erőszakos cselekmények valószínűleg a jövőben is történnek majd, az adatok nyilván nem véglegesek.

Az iraki civil áldozatok pontos száma nem ismert, az IBC szerint 186 797–210 166 fő, a WHO 2008. január 9-i jelentése szerint azonban 104 000 és 223 000 között van, a legvalószínűbb becslés 151 000. Az iraki hadsereg áldozatainak pontos száma nem ismert, közelítő értéke a Pentagon szerint 30 000 fő.

Az amerikai hadsereg 3794 főt veszített, 8298 sebesült, orvosi repülőgéptranszport szükséges. 19 469 sebesült, orvosi repülőgéptranszport nem szükséges. Az összes sérült közül 12 537 fő nem tudott 72 órán belül a szolgálatba visszatérni. 7533 főnél kellett nem ellenséges eredetű sérülés miatt orvosi repülőgép-transzport, 21 112 megbetegedés és egyéb orvosi eset.

Nem amerikai szövetséges katonai elhalálozások: 297 fő (Ausztrália 2 fő. Bulgária 13 fő. Csehország 1 fő. Dánia 7 fő. Salvador 5 fő. Észtország 2 fő. Magyarország 1 fő. Olaszország 33 fő. Kazahsztán 1 fő. Lettország 3 fő. Hollandia 2 fő. Lengyelország 21 fő. Románia 3 fő. Szlovákia 4 fő. Dél-Korea 1 fő. Spanyolország 11 fő. Thaiföld 2 fő. Ukrajna 18 fő. Egyesült Királyság 169 fő).

Nem iraki civil áldozatok száma: 201 fő. 2009. június 28-áig 4318 amerikai katona vesztette életét Irakban. 2003 tavasza (az amerikai invázió kezdete) óta több mint 110 ezer iraki lett áldozata erőszakos cselekménynek.”