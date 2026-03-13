Donald TrumpEurópaEgyesült ÁllamokZelenszkij

Trump döntése miatt háborog Zelenszkij és az EU vezetői is

A közel-keleti konfliktus egyértelműen megbolygatta az energetikai piacot, hiszen Irán lezárta a Hormuzi-szorost, ezzel pedig megbénította az olajszállításokat. Az Egyesült Államok kormánya Donald Trump amerikai elnök vezetésével a kritikus helyzet okán úgy döntött, hogy ideglenesen feloldja az orosz olajra vonatkozó szankciókat, ez azonban sem az ukrán elnöknek, Volodimir Zelenszkijnek, sem pedig az európai vezetőknek nem tetszik.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 17:43
Fotó: HEATHER DIEHL Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A közel-keleti konfliktus az egekbe lökte az olaj árát, ezt pedig az egész világ megérzi. Donald Trump és az amerikai kormány nem véletlenül döntött úgy, hogy az orosz olajra vonatkozó szankciókat ideiglenesen feloldja, hogy ezzel csökkentse a világpiaci árat, ez azonban sem Zelenszkijnek, sem pedig a háborúpárti vezetőknek nem tetszik – írja a Politico

Trump természetesen hibát követett el Zelenszkij és a háborúpárti vezetők szerint  
Az ukrán elnök élesen kritizálta az amerikai kormányzat lépését, amelyet „nem túl logikusnak” nevezett. Zelenszkij szerint minden Moszkvába irányuló pénz csak további pusztítást eredményez nem csak Ukrajnában, de a Közel-Keleten is. Az ukrán elnök szerint ugyanis Oroszország a hadigépezetével fűteni fogja a konfliktust. 

Oroszország pénzt fog kapni a háborús gépezetére, és rengeteg drónt építettek orosz földön a Közel-Kelet destabilizálására – jelentette ki Zelenszkij. 

Az ukrán elnök egyébként ezt a nyilatkozatot a francia elnök, Emmanuel Macron oldalán tette, akinél éppen hivatalos látogatáson jár Párizsban. Zelenszkij azt is kijelentette, hogy a szankciók enyhítése „nem segíti a békét”. Macron szintén Washingtonnal szembeni frusztrációjának adott hangot, és azt mondta, hogy az árak emelkedése „nem jelenti azt, hogy felül kellene vizsgálnunk az Oroszország elleni szankciós politikánkat”.

Friedrich Merz német kancellár szintén hibának nevezte az amerikai elnök lépését, amely véleménye szerint segíteni fog Oroszország számára, hogy feltöltse pénzzel a kincstárat és folytassa a háborút. 

Trump és az amerikai kormány racionális politikát folytat 

Nemrég Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éppen arról beszélt, hogy a világpiaci árak emelkedésére válaszul Brüsszelnek hasonló lépést kellene tennie, mint az Egyesült Államoknak. Ez azonban a külügyminiszter szerint nem fog megtörténni, miután Brüsszel úgy táncol, ahogy Zelenszkij fütyül. 

Európa jár pórul ezzel az egész helyzettel, Európában jönnek létre a legnagyobb áremelkedések, és Európában jön létre a legnagyobb hiány az energia-, illetve olajpiacon. Ebben a helyzetben Brüsszelnek azonnal fel kéne függesztenie az oroszokkal szembeni olajszankciókat, hiszen ha az orosz olaj vissza tudna térni az európai piacra, akkor az jelentős mértékben csökkentené az árakat

– fogalmazott a miniszter, valamint hozátette, hogy az amerikai adminisztráció racionális döntést hozott a szankciók ideiglenes feloldásával. 

Donald Trump nemrég úgy döntött, hogy az Egyesült Államok feloldja az orosz olajra vonatkozó tengeri szankciókat, így ezek a szállítmányok harminc napig szabadon utazhatnak és felvásárolhatóak. Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent szerint „ez a lépés azért kell, hogy az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat stabilizálják.” 

Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.