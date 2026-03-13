A közel-keleti konfliktus az egekbe lökte az olaj árát, ezt pedig az egész világ megérzi. Donald Trump és az amerikai kormány nem véletlenül döntött úgy, hogy az orosz olajra vonatkozó szankciókat ideiglenesen feloldja, hogy ezzel csökkentse a világpiaci árat, ez azonban sem Zelenszkijnek, sem pedig a háborúpárti vezetőknek nem tetszik – írja a Politico.

Trump természetesen hibát követett el Zelenszkij és a háborúpárti vezetők szerint

Az ukrán elnök élesen kritizálta az amerikai kormányzat lépését, amelyet „nem túl logikusnak” nevezett. Zelenszkij szerint minden Moszkvába irányuló pénz csak további pusztítást eredményez nem csak Ukrajnában, de a Közel-Keleten is. Az ukrán elnök szerint ugyanis Oroszország a hadigépezetével fűteni fogja a konfliktust.

Oroszország pénzt fog kapni a háborús gépezetére, és rengeteg drónt építettek orosz földön a Közel-Kelet destabilizálására – jelentette ki Zelenszkij.

Az ukrán elnök egyébként ezt a nyilatkozatot a francia elnök, Emmanuel Macron oldalán tette, akinél éppen hivatalos látogatáson jár Párizsban. Zelenszkij azt is kijelentette, hogy a szankciók enyhítése „nem segíti a békét”. Macron szintén Washingtonnal szembeni frusztrációjának adott hangot, és azt mondta, hogy az árak emelkedése „nem jelenti azt, hogy felül kellene vizsgálnunk az Oroszország elleni szankciós politikánkat”.

Friedrich Merz német kancellár szintén hibának nevezte az amerikai elnök lépését, amely véleménye szerint segíteni fog Oroszország számára, hogy feltöltse pénzzel a kincstárat és folytassa a háborút.

Trump és az amerikai kormány racionális politikát folytat

Nemrég Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éppen arról beszélt, hogy a világpiaci árak emelkedésére válaszul Brüsszelnek hasonló lépést kellene tennie, mint az Egyesült Államoknak. Ez azonban a külügyminiszter szerint nem fog megtörténni, miután Brüsszel úgy táncol, ahogy Zelenszkij fütyül.

Európa jár pórul ezzel az egész helyzettel, Európában jönnek létre a legnagyobb áremelkedések, és Európában jön létre a legnagyobb hiány az energia-, illetve olajpiacon. Ebben a helyzetben Brüsszelnek azonnal fel kéne függesztenie az oroszokkal szembeni olajszankciókat, hiszen ha az orosz olaj vissza tudna térni az európai piacra, akkor az jelentős mértékben csökkentené az árakat

– fogalmazott a miniszter, valamint hozátette, hogy az amerikai adminisztráció racionális döntést hozott a szankciók ideiglenes feloldásával.