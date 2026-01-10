magyar pétertisza pártradnai márkkonfliktus

Konfliktus alakult ki a Tisza vezérkarában, miután kiderült, milyen lesújtó állapotban van a párt aktivista hálózata

A Tisza Párt felső vezetésében is konfliktust váltott ki a párt aktivistabázisát biztosító Tisza-szigetek körében tapasztalható bomlási folyamat – tudta meg a Magyar Nemzet. Lapunk a párt belső köreiből úgy értesült: Magyar Péter számonkérte egyik alelnökét, Radnai Márkot amiatt, hogy a Tisza-szigetek 20 százaléka megszűnt, vagy teljesen inaktívvá vált. Radnai azonban a szigetek koordinálását szeptember óta ellátó másik alelnökre, Forsthoffer Ágnesre hárította a felelősséget, aki a szigetek állapotáról lesújtó képet festő felmérést készítette.

2026. 01. 10.
Az elmúlt hónapokba több sajtóbeszámoló megjelent arról, hogy súlyos ellentétek és elégedetlenség tapasztalható a Tisza Párt hátországát biztosító aktivista hálózatban, a Tisza-szigetek soraiban és ezek a konfliktusok sok helyen a csoportok felbomlásával jártak. A párt belső köreiből származó információnk szerint Forsthoffer Ágnes – akit Magyar Péter még tavaly szeptemberben nevezett ki a Tisza-szigeteket irányító alelnöknek – felmérte a szigetek állapotát, és 

kiderült, hogy a 20 százalékuk megszűnt vagy teljesen inaktívvá vált.

A pártelnök állítólag meglehetősen hisztérikusan reagált a hírre, és Radnai Márkot, a Tisza másik alelnökét hibáztatta. Radnai azonban azzal védekezik, hogy már nem ő, hanem Forsthoffer Ágnes felel a szigetekért, és az ő idején még rendben mentek a dolgok, azóta történt, hogy a szigetek ötöde befuccsolt.

Apad a lelkesedés az aktivisták körében

Informátorunk arra is felhívta a figyelmet, hogy a szigetek egyre kevésbé lelkesek, és egyre fáradtabbak. Elmondása szerint az év végén mintegy 

100 sziget jelezte is a központnak, hogy december 15. és január 15. között nem szeretnének dolgozni, inkább pihennének és ünnepelnének.

A Tisza-szigetek ellenállását az válthatta, ki, hogy a pártközpont arra kérte őket, egészen december 23-ig folyamatosan maradjanak aktívak, és legyenek kint az utcákon.

Nem akarnak dolgozni a szigetek a képviselő-jelölteknek

A konfliktusok forrása elsősorban a tavaly őszi előválasztás, vagyis a párt képviselő-jelöltjeinek kiválasztási folyamata. Úgy tudjuk, most már a Tisza egyéni jelöltjei szeretnék „dolgoztatni” a szigeteket, de rengeteg esetben még egy találkozást sem tudnak összehozni velük. Magyar Péterék elvárása az volt, hogy első lépésként minden jelölt mutatkozzon be a körzetében lévő szigeteknek. 

Informátorunk szerint az jelenti a problémát, hogy sok helyen nem az győzött az előválasztáson, akit helyben a szigetek támogattak, és nem akarják, hogy egy fentről odahelyezett figura mozgassa őket.

Besülhet a csodafegyver

Mindez egybevág a Magyar Nemzet decemberben közölt cikksorozatának megállapításaival, amelyben bemutattuk, hogy az egyes vármegyékben mennyi Tisza-sziget működik, milyen létszámmal és aktivitással. A feltáró írásokban szó esett arról, hogy 

Veszprém vármegyében sem működik a Forsthoffer Ágnes alelnök által felügyelt „csodafegyver”. A balatonfüredi képviselő-jelöltet hiába bízta meg Magyar Péter a Tisza-szigetek és a párt közti koordinációs munkával, sorra bomlanak fel a térségben a kisebb csoportosulások.

Decemberi cikkünkben megírtuk, hogy a Tisza Párt alapjaként számon tart Tisza-szigetekből összesen nyolc szerepelt a hivatalos nyilvántartásban, ebből azonban csak öt működik Veszprém vármegyében. Ennek eredményeként csaknem hetvenezer lakosra jut egy Tisza-sziget.

Lapunk kérdésekkel fordult Forsthoffer Ágneshez a fenti információkkal kapcsolatban, amint választ kapunk, természetesen beszámolunk róla.

