Besült Magyar Péter csodafegyvere, kiszáradt a Tisza a Balaton partján

A Magyar Nemzet sorozata bemutatja egy-egy vármegyében a Tisza-szigetek állapotát belsős és a nyilvánosan elérhető információk alapján. Sorozatunk újabb részében Veszprém vármegyét vesszük górcső alá.

Munkatársunktól
2025. 12. 21. 17:47
Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes (Forrás: Facebook)
Nem működik a Forsthoffer Ágnes-féle csodafegyver Veszprém vármegyében. Hiába választotta ki jelöltnek a Tisza-szigetek és a párt közti koordinációt segítő alelnököt Magyar Péter, sorra bomlanak fel a térségben a kisebb csoportosulások.

A Tisza Párt alapjaként számon tart Tisza-szigetekből összesen nyolc szerepelt a hivatalos nyilvántartásban, ebből azonban csak öt működik a vármegyében. Ennek eredményeként csaknem hetvenezer lakosra jut egy Tisza-sziget.

Ezzel kapcsolatban lapunknak a Tisza Párt elnöksége mellett dolgozó informátorunk elmondta:

Eleinte nagy volt az érdeklődés a Tisza Párt irányába Veszprém vármegyében, azonban nagyjából október óta ez az érdeklődés alábbhagyott.

Forrásunk kiemelte, hogy Forsthoffer Ágnes sem tudta megállítani a bomlási folyamatot.

– Magyar Péter rendszeresen ostromolja Forsthoffert, ugyanis elképesztően rosszul halad a Tisza-szigetek építése. Az egész projekt bukása teljesen jól bemutatható Veszprém vármegyében – árulta el forrásunk.

 

