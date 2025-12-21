Besült Magyar Péter csodafegyvere, kiszáradt a Tisza a Balaton partján

Nem működik a Forsthoffer Ágnes-féle csodafegyver Veszprém vármegyében. Hiába választotta ki jelöltnek a Tisza-szigetek és a párt közti koordinációt segítő alelnököt Magyar Péter, sorra bomlanak fel a térségben a kisebb csoportosulások.

Forrás: Tiszaszigeteklistája.hu

A Tisza Párt alapjaként számon tart Tisza-szigetekből összesen nyolc szerepelt a hivatalos nyilvántartásban, ebből azonban csak öt működik a vármegyében. Ennek eredményeként csaknem hetvenezer lakosra jut egy Tisza-sziget.

Ezzel kapcsolatban lapunknak a Tisza Párt elnöksége mellett dolgozó informátorunk elmondta:

Eleinte nagy volt az érdeklődés a Tisza Párt irányába Veszprém vármegyében, azonban nagyjából október óta ez az érdeklődés alábbhagyott.

Forrásunk kiemelte, hogy Forsthoffer Ágnes sem tudta megállítani a bomlási folyamatot.

– Magyar Péter rendszeresen ostromolja Forsthoffert, ugyanis elképesztően rosszul halad a Tisza-szigetek építése. Az egész projekt bukása teljesen jól bemutatható Veszprém vármegyében – árulta el forrásunk.

Cikksorozatunk eddigi részei:

Baranya vármegye: