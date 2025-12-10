Tisza-szigetekJász-Nagykun-Szolnok vármegyebaloldalMagyar Péter

Apad a jászsági Tisza

A Magyar Nemzet új sorozata bemutatja egy-egy vármegyében a Tisza-szigetek állapotát belsős és a nyilvánosan elérhető információk alapján. A tizedik részben Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét vesszük górcső alá.

Munkatársunktól
2025. 12. 10. 16:59
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)
Úgy tűnik, megálljt parancsoltak a jászsági választók Magyar Péternek. A térségben ugyanis eredetileg a hivatalos nyilvántartás szerint 23 Tisza-sziget volt, ebből azonban mára már csak 15 működik. Ez pedig azt jelenti, hogy több mint 23 ezer emberre jut egy csoportosulás a térségben.

Forrás: Tiszaszigeteklistája.hu

Az összesen 23 vármegyei Tisza-szigetből mindössze 15 működik, a regisztrált szigetek másik fele semmilyen életjelt nem adott magáról az elmúlt időszakban. Többük működő közösségi oldallal sem rendelkezik.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei helyzettel kapcsolatban lapunk egyik informátora arról számolt be, hogy Magyar Péter eleinte komoly reményeket fűzött a vármegyéhez.

Miután Szolnokon sikerült leváltani a fideszes polgármestert, Magyar Péter azt hitte, hogy a helyi baloldal segítségével rendszerváltó hangulat lesz majd a teljes vármegyében

– mutatott rá a forrásunk. Hozzátette: Magyar Péter éppen ezért kezdett viaskodni Pócs János kormánypárti parlamenti képviselővel.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

