Tisza-szigetekszigetek heveselnökség

Magyar Péter biztosra veszi, hogy nyer Egerben, de Heves vármegyében is apad a Tisza

A Magyar Nemzet új sorozatot indított, amelyben bemutatjuk egy-egy vármegyében a Tisza-szigetek állapotát belsős és a nyilvánosan elérhető információk alapján. A kilencedik részben Heves vármegyét vesszük górcső alá.

Munkatársunktól
2025. 12. 09. 19:41
Fotó: Havran Zoltán
A Tisza Párt kampányának alapköveiként és Magyar Péterék legnagyobb emberi erőforrásaként számon tartott Tisza-szigetek száma rohamosan csökken Heves vármegyében. A 285 ezer lakosú vármegyében 17 Tisza-szigetet regisztráltak az azokat nyilvántartó hivatalos honlapra.

Forrás: Tiszaszigeteklistaja.hu

A 17 Tisza-szigetből ugyanakkor mindössze 11 darab működik. Ez pedig az jelenti, hogy több mint 25 ezer emberre jut egy csoportosulás a vármegyében. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy lapunk információi szerint egy Heves vármegyei körzetben biztos győzelemre számít a Tisza Párt. 

A szórólapozás és a pultozás is elakadt a vármegyében, ugyanakkor Magyar Péter az egri körzetet biztosra veszi

– állítja lapunk informátora. Hozzátette, a Tisza Párt elnöksége nem foglalkozik a vármegye többi körzetével, ugyanis ott biztosra veszik a kormánypártok jelöltjének győzelmét. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

