Tisza-szigetekGyőr-Moson-Sopron megyesorozatMagyar Péter

Alig fél tucat működő Tisza-sziget van ebben a vármegyében

A Magyar Nemzet új sorozatot indított, amelyben bemutatjuk egy-egy vármegyében a Tisza-szigetek állapotát belsős és a nyilvánosan elérhető információk alapján. A hetedik részben Győr-Moson-Sopron vármegyét vesszük górcső alá.

Munkatársunktól
2025. 12. 07. 17:00
Fotó: Polyák Attila
Szinte már védendő területnek kellene nyilvánítani a Tisza-szigeteket Győr-Moson-Sopron vármegyében. A több mint 460 ezres térségben ugyanis összesen 12 Tisza-sziget létezik a csoportosulások hivatalos adatbázisa szerint. 

Forrás: tiszaszigeteklistaja.hu

Amint az a mellékelt ábrán is látszik, a korábban vizsgált megyékhez hasonlóan itt is jellemzően a vármegye székhelyén van a legtöbb Tisza-sziget. Ugyanakkor a 12 csoportosulásból mindössze hét darab működik. Ez pedig azt jelenti, hogy 66 ezer emberre jut egy működő Tisza-sziget a vármegyében, ami igen rossz aránynak tekinthető. 

Ennél is furcsább jelenség, hogy több Tisza-sziget láthatóan inaktívabbá vált az előválasztást, illetve a Tisza Párt megszorítócsomagjának kiszivárgását követően. 

Más csoportosulások pedig teljesen el is hallgattak. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

