Alig fél tucat működő Tisza-sziget van ebben a vármegyében

Szinte már védendő területnek kellene nyilvánítani a Tisza-szigeteket Győr-Moson-Sopron vármegyében. A több mint 460 ezres térségben ugyanis összesen 12 Tisza-sziget létezik a csoportosulások hivatalos adatbázisa szerint.

Forrás: tiszaszigeteklistaja.hu

Amint az a mellékelt ábrán is látszik, a korábban vizsgált megyékhez hasonlóan itt is jellemzően a vármegye székhelyén van a legtöbb Tisza-sziget. Ugyanakkor a 12 csoportosulásból mindössze hét darab működik. Ez pedig azt jelenti, hogy 66 ezer emberre jut egy működő Tisza-sziget a vármegyében, ami igen rossz aránynak tekinthető.

Ennél is furcsább jelenség, hogy több Tisza-sziget láthatóan inaktívabbá vált az előválasztást, illetve a Tisza Párt megszorítócsomagjának kiszivárgását követően.

Más csoportosulások pedig teljesen el is hallgattak.

