Öt film, amely halhatatlanná tette Brigitte Bardot-t

Brigitte Bardot 1934-ben Párizsban született jómódú családban, gyermekkorától kezdve táncolni tanult, balettkarrierre vágyott. Később bekerült a párizsi modellvilágba, tizenöt évesen fotómodell lett, 1950-ben már az Elle címlapján szerepelt. Ruhái, frizurái meghatározták az 1960-as évek divatirányzatát. A Le Trou Normand című filmben debütált, de az áttörést az És Isten megteremté a nőt (And God Created Woman, 1956) című film hozta meg neki, amelyben rendkívüli jelenléttel és merészséggel formálta meg a modern nő archetípusát, egy olyan karaktert, aki szabadon él, szeret és lázad a kor társadalmi szabályai ellen.

Brigitte Bardot az És Isten megteremté a nőt című filmben (Fotó: Filmmúzeum)

Brigitte Bardot öt legemlékezetesebb filmje

Bardot filmjeiben nemcsak szép arcát és jellegzetes sikkjét mutatta meg, hanem olyan erőket is, amelyek a feminizmus, a szexuális forradalom és a kulturális változás hullámait előre jelezték.

A mozi aranykorában több mint húsz filmben szerepelt, együtt dolgozott mások mellett Jean-Luc Godard és Louis Malle rendezőkkel.

1. És Isten megteremté a nőt (And God Created Woman, 1956)

Ez a film tette Bardot-t világszerte ismertté. A fiatal nő szexuális kisugárzásával és karakterének felszabadult természetével nemcsak botrányt kavart, de egy újfajta női szerepmodellt is elindított a moziban.

2. A megvetés (Le Mépris, 1963)

Jean-Luc Godard klasszikusában Brigitte Bardot a tragikus szerelmi történet központi figurájaként tűnik fel. A film a művészet, a szeretet és az elidegenedés kérdéseit járja körül, és Bardot alakítása ma is legendás.

3. Az igazság (La Vérité, 1960)

A Henri-Georges Clouzot rendezte drámai alkotásban Bardot egy bűnügybe keveredő nőt alakít, aki önmaga és a társadalom szembesítésének tárgya lesz. A szerep története és Bardot játéka is rendkívül erős hatást gyakorolt a kortárs filmre.

4. Kedves Brigitte (Dear Brigitte, 1965)

Az amerikai filmben Brigitte Bardot önmagát alakítja, ez a vígjáték a nemzetközi közönség körében ismertté tette.

5. Párizsi lány (La Parisienne, 1957)

Ez a könnyed vígjáték szintén Bardot játékát helyezi előtérbe, a francia sikk egyik korai példájaként maradt meg a filmtörténetben.