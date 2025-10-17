Brigitte Bardotszínésznőkórház

Kórházba került a legendás francia színésznő

Kórházba került a legendás színésznő, Brigitte Bardot. Súlyos betegsége miatt azonnal meg kellett műteni a 91 éves sztárt, pontos diagnózist azonban nem osztottak meg róla.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 19:32
Forrás: szinhaz.online
Brigitte Bardot már hetek óta kórházban fekszik, írta meg a Daily Mail. A 91 éves színésznőt meg is kellett műteni.

Brigitte Bardot-t három hete műtötték meg, azóta is kórházi ellátásra szorul (Forrás: AFP)

A francia ikont a Saint-Tropez-ban található otthonából szállították át egy kórházba, Toulonba. Három héttel ezelőtt műtötték meg súlyos betegsége miatt, azóta is kórházi ellátásra szorul. Azt nem részletezték, hogy pontosan mi a baja, azonban az orvosai egyelőre még nem engedték haza, jelenleg is figyelemmel kísérik az állapotát. 

A színésznő tavasszal a BFM TV-nek adott interjút, akkor még minden rendben volt az egészségével, nem panaszkodott. – Jó egészségnek örvendek, úgyhogy nagyon, nagyon szerencsésnek tartom magam – fogalmazta akkor.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

