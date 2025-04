Lehullt a lepel: mutatjuk Brigitte Bardot kedvenc sütijét

A francia riviéra nemcsak a luxusról és a filmsztárokról híres, hanem az ínycsiklandó süteményeiről is. Az egyik legismertebb desszert, a tarte tropézienne, ami Brigitte Bardot kedvence, és mára a régió ikonikus finomságává vált. A különleges sütemény történetét és receptjét is megismerheti a Mindmegette cikkéből.

Fotó: Shutterstock

Franciaország délkeleti régiója Provence-Alpes-Côte d’Azur, amit hétköznapibb nevén francia riviéraként emlegetünk. Itt található Saint-Tropez is, ami lenyűgöző látványt nyújt azúrkék vízével, pálmafákkal szegélyezett tengerpartjával.

A korábban a festőművészek körében is közkedvelt városról ma már a luxushajók és -üdülők, valamint a fényűző élet jut eszünkbe, mivel sok híresség piheni ki itt a fáradalmakat. Az sem ritka azonban, hogy egy-egy forgatás helyszínéül is szolgál a település. Így került kapcsolatba Saint-Tropez-val az 1950-60-as évek ikonikus színésznője, Brigitte Bardot is, aki ebben a városban ette élete legfinomabb desszertjét. A tarte tropézienne azóta világhírű édesség, nevét és népszerűségét a francia dívának köszönheti.

Borítókép: Brigitte Bardot francia filmszínésznő (MTI/EPA/Sam Levin)