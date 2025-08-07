borotvahabszőrvörösborszőnyegzsír

Kiderült a borotvahab titka, erre senki nem gondolt

Ez a mindennapi termék számos háztartási feladatban nyújthat segítséget.

Munkatársunktól
Forrás: Mindmegette2025. 08. 07. 8:34
A borotvahab nemcsak a felesleges szőr eltávolítására alkalmas, hanem a takarításban is meglepően sokoldalú eszköznek bizonyul. Ez a mindennapi termék számos háztartási feladatban nyújthat segítséget, és olyan szennyeződésekkel is elbánik, amelyekre talán nem is gondolna. A Mindmegette megmutatja, mi mindenre használhatja a borotvahabot!

borotvahab
A borotvahab nemcsak a felesleges szőr eltávolítására alkalmas (Fotó: Pexels.com)

Borotvahabbal könnyebb a takarítás!

Szinte nincs olyan felület a háztartásban, ahol ne lehetve bevetni a borotvahabot a makulátlan csillogás érdekében. Lássuk, mi mindenre lehet használni.

  • 1. Folteltávolításra

Legyen szó ruhán, szőnyegen, vagy autók kárpitján, esetleg fotel szövetén lévő foltról, a borotvahab lehet a megoldás – még a makacs vörösbor okozta folt esetében is. Egyszerűen fújja a borotvahabot a foltra. Ne dörzsölje be túl mélyen, a hab szinte magától teszi a dolgát. Beszívódás után bő vízzel le kell öblíteni a borotvahabot.

  • 2. Sütőtisztításra

A borotvahabbal pillanatok alatt megtisztíthatja a sütőt. A sütő oldalát és alját teljesen fújja be a habbal, majd kapcsolja be a sütőt 30 percre körülbelül 50 fokos hőmérsékletre. A borotvahab minden zsír- és ételmaradékot leold. A 30 perc elteltével törölje át egy ronggyal, és a sütő ismét ragyogóan tiszta. Vigyázzon, hogy ne fújja be a sütő fűtőelemeit vagy ventilátorát.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
idezojelekOrbán Viktor

Az AfD vezetője szerint Magyarország a reménysugár

Hazánk óriási ellenszélben igyekszik megőrizni az elért eredményeket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

