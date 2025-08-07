Kiderült a borotvahab titka, erre senki nem gondolt

A borotvahab nemcsak a felesleges szőr eltávolítására alkalmas, hanem a takarításban is meglepően sokoldalú eszköznek bizonyul. Ez a mindennapi termék számos háztartási feladatban nyújthat segítséget, és olyan szennyeződésekkel is elbánik, amelyekre talán nem is gondolna. A Mindmegette megmutatja, mi mindenre használhatja a borotvahabot!

A borotvahab nemcsak a felesleges szőr eltávolítására alkalmas (Fotó: Pexels.com)

Borotvahabbal könnyebb a takarítás!

Szinte nincs olyan felület a háztartásban, ahol ne lehetve bevetni a borotvahabot a makulátlan csillogás érdekében. Lássuk, mi mindenre lehet használni.

1. Folteltávolításra

Legyen szó ruhán, szőnyegen, vagy autók kárpitján, esetleg fotel szövetén lévő foltról, a borotvahab lehet a megoldás – még a makacs vörösbor okozta folt esetében is. Egyszerűen fújja a borotvahabot a foltra. Ne dörzsölje be túl mélyen, a hab szinte magától teszi a dolgát. Beszívódás után bő vízzel le kell öblíteni a borotvahabot.