Durva támadás indult Orbánék ellen, Bajnai Gordon bizalmasa csúnyán felsült

A tények makacs dolgok.

Csépányi Balázs
2025. 08. 07. 5:07
Fotó: Kovács Attila

Az Otthon start program fix 3 százalékos hitele jól láthatóan kiverte a biztosítékot a baloldalon. Ez nem jelent mást, mint azt, hogy ez egy nagyszerű intézkedés, ami nagyon sok magyar fiatalnak nyújt hatalmas lehetőséget arra, hogy saját ingatlantulajdont szerezzen. Láthatóan ezzel a programmal nagyon betalált a kormány, eltalálta az emberek jogos igényeit. Ez hatalmas pánikot okozott a baloldalon. Egyre-másra születnek cikkek, amelyek megpróbálják aláásni, negatívan beállítani az Otthon start programot. 

Bajnai Gordon
Az Otthon start program fix 3 százalékos hitele jól láthatóan kiverte a biztosítékot a baloldalon Fotó: Shutterstock

Legutóbb Oszkó Péter üzletember a 24.hu Della című műsorában alakított nagyot. A Bajnai-kormány pénzügyminisztere minden kétséget kizáróan fel lett küldve a pástra, méghozzá azért, hogy durva támadást indítson a kormány fiatalokat segítő új programja ellen. Fel is mondta a már jól ismert baloldali mantrát,  a lakásvásárlók az értékesítési árban fogják megfizetni az alacsony kamattól remélt nyereséget. ezt már hallottuk, meg is válaszolta már ezt a kormány, legutóbb éppen a tegnapi Kormányinfón. Viszont Oszkó annyira belelendült a műsorba, hogy kilépett a saját hatásköréből és a következő butaságot mondta:

„Még a Bajnai-kormány is nyögte a Fidesz első kormánya alatt bevezetett lakástámogatási program kamatát. Ebben jók, hogy az utánuk következő kormányokra terhelik a választási célú intézkedéseiket. (…)”

Egyrészt a Bajnai-kormány a baloldali kormányciklus alatt közvetlenül a Gyurcsány-kormányt váltotta, nem az Orbán-kormány után kezdte meg a tevékenységét. Másrészt pedig Oszkó úr okfejtése azért is sántít, mert azt írja, hogy abban jók Orbánék, hogy a következő kormányokra terhelik a választási célú intézkedéseik terheit.

A volt pénzügyminiszter szavaival ellentétben az igazság az sokkal inkább az, hogy a baloldali kormányok adósították el az országot, valamennyi regnálásuk alatt csak kárt okoztak és a jobboldali kormányok tették rendbe a dolgokat, vezették ki hazánkat az adóságcsapdából. Arról nem is beszélve, hogy 2010 óta a Fidesz–KDNP négyszer győzött kétharmados többséget szerezve a parlamentben. Tehát ebből adódóan kvázi saját magát váltja folyamatosan, immár 15 éve, ezért a választás célú ígéreteit saját magának kellett megvalósítania.

Tehát Oszkó úr, ezzel a megszólalásával, csúnyán felsült.

Borítókép: Oszkó Péter és Bajnai Gordon (MTI Fotó: Kovács Attila)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Pilhál Tamás
idezojelekFleck Zoltán

Forradalomra uszít Fleck Zoltán

Szentesi Zöldi László
idezojelekút

Assisi utat mutat

Gajdics Ottó
idezojelekpatrióta

Két történet, egy valóság

Fricz Tamás
idezojelekBrüsszel

Mi veszélyezteti a demokráciát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
