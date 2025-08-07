Durva támadás indult Orbánék ellen, Bajnai Gordon bizalmasa csúnyán felsült

Az Otthon start program fix 3 százalékos hitele jól láthatóan kiverte a biztosítékot a baloldalon. Ez nem jelent mást, mint azt, hogy ez egy nagyszerű intézkedés, ami nagyon sok magyar fiatalnak nyújt hatalmas lehetőséget arra, hogy saját ingatlantulajdont szerezzen. Láthatóan ezzel a programmal nagyon betalált a kormány, eltalálta az emberek jogos igényeit. Ez hatalmas pánikot okozott a baloldalon. Egyre-másra születnek cikkek, amelyek megpróbálják aláásni, negatívan beállítani az Otthon start programot.
További Poszt-trauma híreink
Legutóbb Oszkó Péter üzletember a 24.hu Della című műsorában alakított nagyot. A Bajnai-kormány pénzügyminisztere minden kétséget kizáróan fel lett küldve a pástra, méghozzá azért, hogy durva támadást indítson a kormány fiatalokat segítő új programja ellen. Fel is mondta a már jól ismert baloldali mantrát, a lakásvásárlók az értékesítési árban fogják megfizetni az alacsony kamattól remélt nyereséget. ezt már hallottuk, meg is válaszolta már ezt a kormány, legutóbb éppen a tegnapi Kormányinfón. Viszont Oszkó annyira belelendült a műsorba, hogy kilépett a saját hatásköréből és a következő butaságot mondta:
„Még a Bajnai-kormány is nyögte a Fidesz első kormánya alatt bevezetett lakástámogatási program kamatát. Ebben jók, hogy az utánuk következő kormányokra terhelik a választási célú intézkedéseiket. (…)”
További Poszt-trauma híreink
Egyrészt a Bajnai-kormány a baloldali kormányciklus alatt közvetlenül a Gyurcsány-kormányt váltotta, nem az Orbán-kormány után kezdte meg a tevékenységét. Másrészt pedig Oszkó úr okfejtése azért is sántít, mert azt írja, hogy abban jók Orbánék, hogy a következő kormányokra terhelik a választási célú intézkedéseik terheit.
További Poszt-trauma híreink
A volt pénzügyminiszter szavaival ellentétben az igazság az sokkal inkább az, hogy a baloldali kormányok adósították el az országot, valamennyi regnálásuk alatt csak kárt okoztak és a jobboldali kormányok tették rendbe a dolgokat, vezették ki hazánkat az adóságcsapdából. Arról nem is beszélve, hogy 2010 óta a Fidesz–KDNP négyszer győzött kétharmados többséget szerezve a parlamentben. Tehát ebből adódóan kvázi saját magát váltja folyamatosan, immár 15 éve, ezért a választás célú ígéreteit saját magának kellett megvalósítania.
Tehát Oszkó úr, ezzel a megszólalásával, csúnyán felsült.
Borítókép: Oszkó Péter és Bajnai Gordon (MTI Fotó: Kovács Attila)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter miatt borult a bili, egymást lövik a baloldalon
A Tisza Párt bukdácsolása felébresztette a baloldal régi motorosait, akik kérik vissza a helyüket.
Nézzük meg időrendben!
Felföldi József vállalkozó esete az uniós és kormánytámogatással és a bírósággal.
Magyar Péter maga dobta be a törölközőt Erdélyben
Kevésnek bizonyult az, hogy táblák előtt pózolt és a fűben fetrengett a tiszás elnök.
Reppeljünk politikát!
Krúbi a most, a jelenidő, annak minden szánalmasságával, ürességével, földszintességével együtt.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Forradalomra uszít Fleck Zoltán
Assisi utat mutat
Két történet, egy valóság
Mi veszélyezteti a demokráciát?
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Lendvai Ildikó hatalmas öngólt lőtt az Orbán-gyűlölők társaságának
Szánalmas, rosszindulatú vergődésnek lehettünk tanúi.
Szoboszlai Dominik világos üzenetet küldött az elvakult libsiknek
Megható és egyben elgondolkodtató szavak.
Kiderült Magyar Péter ördögi terve, a szoci elnök árulta el a titkot
Ebből balhé lesz!
Fekete-Győr András gigantikus öngólján röhög az egész internet
Ezek tényleg semmiből sem tanulnak.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péter miatt borult a bili, egymást lövik a baloldalon
A Tisza Párt bukdácsolása felébresztette a baloldal régi motorosait, akik kérik vissza a helyüket.
Nézzük meg időrendben!
Felföldi József vállalkozó esete az uniós és kormánytámogatással és a bírósággal.
Magyar Péter maga dobta be a törölközőt Erdélyben
Kevésnek bizonyult az, hogy táblák előtt pózolt és a fűben fetrengett a tiszás elnök.
Reppeljünk politikát!
Krúbi a most, a jelenidő, annak minden szánalmasságával, ürességével, földszintességével együtt.