Durva támadás indult Orbánék ellen, Bajnai Gordon bizalmasa csúnyán felsült

Legutóbb Oszkó Péter üzletember a 24.hu Della című műsorában alakított nagyot. A Bajnai-kormány pénzügyminisztere minden kétséget kizáróan fel lett küldve a pástra, méghozzá azért, hogy durva támadást indítson a kormány fiatalokat segítő új programja ellen. Fel is mondta a már jól ismert baloldali mantrát, a lakásvásárlók az értékesítési árban fogják megfizetni az alacsony kamattól remélt nyereséget. ezt már hallottuk, meg is válaszolta már ezt a kormány, legutóbb éppen a tegnapi Kormányinfón. Viszont Oszkó annyira belelendült a műsorba, hogy kilépett a saját hatásköréből és a következő butaságot mondta:

„Még a Bajnai-kormány is nyögte a Fidesz első kormánya alatt bevezetett lakástámogatási program kamatát. Ebben jók, hogy az utánuk következő kormányokra terhelik a választási célú intézkedéseiket. (…)”