ByeAlex keményen nekiment Orbánéknak, támad az RTL-es különítmény

Senki ne gondolja, hogy ezek a dolgok véletlenül történtek. Hiszen nincsenek véletlenek. Ezek a megszólalások mind-mind célzottan a fiatalok megszólítása, politikai aktiválása végett történtek. Köztudott, hogy a fiatal korosztály vesz részt a legkisebb arányban a választásokon. A fesztiválokon, koncerteken a rajongó fiatalság így megkapja a dózist, kőkemény balos ideológiát szív magába.

Ez bizony egész pályás letámadás.

Majka ennél még tovább is merészkedett, nem állt meg ott, hogy kritikus dalt írt, túl is teljesítette a baloldali elvárásokat. A miniszterelnök lelövését imitálta több koncertjén is.

Most belépett egy új szereplő is, meglepő módon szintén az RTL zsoldjában álló ByeAlex. Az énekes egy korábbi koncertjén már tetszelgett az aggódó igazságosztó szerepében, ahol a következőket mondta:

„Van egy nagyon-nagyon-nagyon rossz ideológia most Magyarországon. Van egy tenger, ami Magyarország, és a két partról nézzük. G…cire nem akarom ezt, azt akarom, hogy a magyar emberek újra boldogok, kiegyensúlyozottak legyenek, és arra vágyom, hogy amikor kimegyek az utcára, akkor ugyanazt érezzem, mint amikor itt vagyunk a fesztiválokon, mindannyian szabadok és gyerekek vagyunk. És aki ezt nem tudja nekünk nyújtani, annak viszlát.”