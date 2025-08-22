Az orosz külügyminiszter szerint nincs tervben találkozó Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin között, miután – az oroszok álláspontja szerint – továbbra sincs tervezet a találkozóra. Lavrov szerint ennek az az oka, hogy Zelenszkij még csak megfontolni sem hajlandó bizonyos kérdéseket – írja az Origo.

Lavrov szerint Zelenszkij még nem áll készen

Fotó: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az NBC-nek nyilatkozott egy lehetséges találkozóról az orosz és az ukrán elnök között. Lavrov a csatornának megerősítette: Putyin elnök eddig is készen állt egy tárgyalásra Zelenszkijjel, azonban ennek feltétele, hogy legyen egy tervezet. Ez azonban jelenleg nincs.

Lavrov elmondása alapján az alaszkai tárgyalások során Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin több kérdést is megvitattak. Az orosz külügyminiszter szerint a felek megállapodtak arról, hogy milyen kérdések mentén kell rendezni a háborút. Washington javaslatára Lavrov szerint Oroszország beleegyezett, hogy bizonyos kérdések tekintetében rugalmasságot mutat majd. Ugyanakkor a külügyminiszter szerint az orosz feltételek kapcsán – amelyek egy részével Washington is egyetért – „Ukrajna és Európai szponzorai” semmi rugalmasságot nem mutattak.

Ebbe beletartozik, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja és beletartozik a területi kérdések megvitatása. Zelenszkij ezek mindegyikére nemet mondott.

– nyomatékosította Lavrov.

Az orosz külügyminiszter ehhez még hozzátette: Zelenszkij még az orosz nyelvet ellehetetlenítő törvény visszavonását sem hajlandó megfontolni.

Lavrov már többször beszélt erről

Fenntartható rendezés nem lehetséges a konfliktus kiváltó okainak elhárítása nélkül. Mindenekelőtt meg kell szüntetni Oroszországot a NATO bővítésével és Ukrajnának a NATO-ba történő bevonásával kapcsolatban érintő biztonsági fenyegetéseket.

– emelte ki korábban lapunknak adott exkluzív interjújában Szergej Lavrov.

A külügyminiszter ugyanezen interjúban szintén megemlítette az orosz ajkú kisebbség helyzetének a rendezését. Lavrov szerint lehetetlen helyzetet teremtettek az ukrán nacionalisták, az emberi jogok tiszteletben tartása pedig a tárgyalások egyik feltétele.

A kijevi rezsim hadat üzent az orosz nyelvnek és az orosz kultúrának. Ukrajna alkotmányát és Kijevnek az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek jogainak védelmére vonatkozó nemzetközi kötelezettségeit megsértve olyan törvényeket fogadtak el, amelyek megtiltják az orosz nyelv használatát az oktatásban, a tudományban, a kultúrában, a médiában, a reklámokban, a szolgáltatásokban, sőt a mindennapi életben is, és az orosz nemzetiségűeket, akik nem voltak hajlandók lemondani őseikről és hagyományaikról, teljes diszkriminációnak vetették alá.

– fogalmazott a külügyminiszter lapunknak.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)