Egy nemzedékeket formáló javítóintézet története

– Mi volt a személyes vagy szakmai indíttatás a könyv megírásában?

– A könyv gondolata már hosszú évek óta bennem élt, noha nem vagyok történész, azonban mindig is vonzott a helytörténet szeretete. Ez volt az első és legerősebb indíttatás. A személyes érintettség pedig tovább mélyítette ezt a motivációt: dédapám itt dolgozott, ő tanította mesterségre a javítóintézet növendékeit, édesanyám pedig már a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet korszakában töltött be hasonló szerepet ugyanennek az épületeknek a falai között. Emellett én magam is csaknem hét évet dolgoztam a szociális szféra egy másik területén, így nemcsak családi kötődésem, hanem szakmai rálátásom is volt arra, mennyire fontos ezeknek az intézményeknek a múltját és működését megérteni. A könyv első változata hosszú ideig a fiókban pihent, mígnem idén lehetőségem nyílt pályázni a Lánczos Kornél – Szegfű Gyula Ösztöndíjalapítvány támogatására, amelyet sikerrel el is nyertem. Ez adott lendületet ahhoz, hogy be tudjam fejezni ezt a munkát. A téma nem volt ismeretlen számomra: korábban több részből álló dokumentumfilmet is készítettem róla, amely Volt egyszer egy Fehérvár csatornámon megtekinthető.

– Milyen időszakot ölel fel a könyv, és milyen forrásokra támaszkodott a feldolgozás során?

– A könyv történeti utazása az 1800-as évek közepén indul, amikor a gyermekvédelem még csupán szórványos törekvések formájában létezett Magyarországon. Innen kísérhetjük végig az 1895-ben megnyíló javítóintézet történetét egészen napjainkig.

A kötet nem csupán az intézmény életútját mutatja be, hanem az épületek változásait, az egyes korszakok társadalmi viszonyait, valamint azt is, hogyan alakult a gyermekvédelem szerepe történelmünk során. A feldolgozáshoz rendkívül sok korabeli újságot és szakirodalmat kellett átolvasnom. Legfőbb forrásaim az Arcanum és a Hungaricana adatbázisai voltak, de több levéltárban is kutattam. A munkának azonban nincs vége: hosszabb távon szeretnék egy bővített, részletesebb kiadást is megjelentetni.

– Milyen szerepet töltött be a javítóintézet a dualizmus kori és a későbbi magyar társadalomban különbözött-e valamiben az európai társaitól?

– A dualizmus korában a gyermekvédelem még formálódóban volt, így a hazai intézet szerepét nehéz közvetlenül más országokéval összevetni. Az azonban biztos, hogy már az első igazgató, Krajtsik Soma is nagyfokú elhivatottsággal és széles körű tapasztalattal vezette az intézményt. Az igazi virágkort dr. Kardos Jenő királyi műszaki főtanácsos idején élte meg az intézet. Csaknem húsz éven át tartó vezetése alatt vált az intézmény nemzetközileg ismertté, elsősorban az itt készített, magas minőségű játékok révén.

Érdekesség, hogy míg az alapítás idején a város lakói kifejezetten ódzkodtak attól, hogy javítóintézet létesüljön a közelükben, később már büszkeségként tekintettek a növendékekre és az itt végzett munkára.

Nevelésmódszertanában a magyar intézet nem különbözött számottevően az európai példáktól; abban emelkedett ki, hogy nagy hangsúlyt fektetett a szakmai képzésre, a mesterségek elsajátítására és a gyakorlati tudásszerzésre.