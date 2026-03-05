Ez már igazi tavasz: átlagosan 15 fok és napsütés

A felhős tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet, és a ködfoltok feloszlása után ma napos, száraz idő várható általában kevés gomolyfelhővel – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Csütörtök délelőtti időjárás (Forrás: HungaroMet)

Délután az északkeleti megyék fölé magasszintű felhőzet érkezik,

de csapadék nem lesz.

A légmozgás döntően gyenge marad, inkább csak az északkeleti megyékben lehet átmenetileg élénk a szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 14 és 17 Celsius-fok között valószínű.

Késő estére általában mínusz 1 és 6 fok közé hűl a levegő.

Hogyan hat a szervezetünkre az időjárás?

A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A reggeli hideg, párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken.

A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek.

A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma. Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Milyen időjárás várható a hét további részében?

Pénteken a nap nagy részében napos idő ígérkezik, ugyanakkor a Dunántúlon időnként megnövekedhet a felhőzet. Csapadék nem valószínű. A délutáni órákban kellemes, körülbelül 14 Celsius-fokos kora tavaszi hőmérsékletre készülhetünk – írja a Köpönyeg.

Szombaton többnyire derült, száraz időre van kilátás, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

Vasárnap nagyrészt napos, csapadékmentes idő várható mérsékelt széllel. A délutáni csúcshőmérséklet 12–17 Celsius-fok között alakulhat. Néha megélénkül a keleties szél.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)