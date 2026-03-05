időjáráshungaromethőmérséklet

Ez már igazi tavasz: átlagosan 15 fok és napsütés

Csütörtökön napos idő lesz, csak gomolyfelhők lehetnek az égen. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 14 és 17 fok között valószínű.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 6:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A felhős tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet, és a ködfoltok feloszlása után ma napos, száraz idő várható általában kevés gomolyfelhővel – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Csütörtök délelőtti időjárás (Forrás: HungaroMet) 

Délután az északkeleti megyék fölé magasszintű felhőzet érkezik,

de csapadék nem lesz.

A légmozgás döntően gyenge marad, inkább csak az északkeleti megyékben lehet átmenetileg élénk a szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 14 és 17 Celsius-fok között valószínű.

Késő estére általában mínusz 1 és 6 fok közé hűl a levegő.

Hogyan hat a szervezetünkre az időjárás?

A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A reggeli hideg, párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken.

A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek.

A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma. Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Milyen időjárás várható a hét további részében?

Pénteken a nap nagy részében napos idő ígérkezik, ugyanakkor a Dunántúlon időnként megnövekedhet a felhőzet. Csapadék nem valószínű. A délutáni órákban kellemes, körülbelül 14 Celsius-fokos kora tavaszi hőmérsékletre készülhetünk – írja a Köpönyeg.

Szombaton többnyire derült, száraz időre van kilátás, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

Vasárnap nagyrészt napos, csapadékmentes idő várható mérsékelt széllel. A délutáni csúcshőmérséklet 12–17 Celsius-fok között alakulhat. Néha megélénkül a keleties szél.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bailey Schwab
idezojelekegyesült államok

A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu