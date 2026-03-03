Megindult az árhullám a hazai folyókon

Az elmúlt napokban több magyarországi folyónak, többek között a Dunának és a Rábának is a vízszintje is szemmel láthatóan emelkedett, ennek kapcsán lapunk megkereste az Országos Vízügyi Főigazgatóságot, lehet-e árvízre számítani az elkövetkezendő időszakban.

Fotó: Lehotka László

A szervezet válaszában kiemelte, az elmúlt időszak csapadékos időjárása következtében, illetve a jelentős mértékű hóolvadás hatására számos hazai folyón kisebb-nagyobb árhullám indult meg az elmúlt hét elején.

Az év ezen szakában – tél végén, tavasz elején – ez természetes jelenség. 2-3 méteres nagyságrendű vízszintemelkedés a Dunán és a Rábán alakult ki, de készültségi szintet elérő vízállás a hazai vízmércéken sehol sem volt

– jelentette ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF). Elmondták, a Duna vízszintje Budapesten péntek hajnalban érte el a mostani legmagasabb szintjét, 478 cm-rel.

Ez az elsőfokú árvízvédelmi készültség szintjénél 132 cm-rel alacsonyabb.

Az árhullám mostanra már Baja és Mohács térségében is tetőzött, több mint egy méterrel a készültségi szintek alatt. A Rábán is ütemes az apadás.

Ez a békés vízszintemelkedés többfelé is lehetőséget ad a vízügyi igazgatóságok számára, hogy vízpótlást végezzenek a kezelésükben lévő csatornákon, holtágakon, a vízügyi ágazat rendelkezésére álló területeken

– emelte ki válaszában az OVF.