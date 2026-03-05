Nem bírt magával az RTL, ez volt az első kérdésük Szijjártó Péterhez a hadifoglyok hazatérésekor + videó

Semmit. Az a helyzet, hogy az elmúlt tizenegynéhány év két lábbal a földön álló racionális külpolitikája, amelyet önök állandóan ekéznek, az ide vezetett, hogy el tudtuk érni azt, hogy két ember haza tudtunk hozni, akik hadifogságba kerültek. Talán inkább örüljenek neki. Nem érdemes most rossz híreket generálni szerintem.