Szijjártó Pétermagyaroroszország

Nem bírt magával az RTL, ez volt az első kérdésük Szijjártó Péterhez a hadifoglyok hazatérésekor + videó

A külügyminiszter Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, azt követően, hogy az orosz elnök Orbán Viktor miniszterelnökkel is egyeztetett a magyar nemzetiségű és magyar állampolgárságú hadifoglyokról. A moszkvai tárgyalás után Szijjártó Péter bejelentette, hogy a miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetés eredményeként az orosz elnök úgy döntött, hogy a nyilvántartásban szereplő két magyar nemzetiségű és magyar állampolgárságú hadifoglyot hazahozhatják. A két magyar férfi, hosszú hónapok fogsága után, éjjel ért ismét magyar földre. Magyarország kiszabadította a hadifoglyokat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 6:57
Megérkeztek magyar földre a kárpátaljai hadifoglyok (Fotó: Mirkó István)
Amint arról beszámoltunk, az éjszakai órákban hazatért a két kárpátaljai magyar hadifogoly Oroszországból , akit az ukránok kényszersorozással küldtek a frontra. A foglyok Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel érkeztek ismét magyar földre, aki a repülőtéren rövid sajtótájékoztatót tartott. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és a két hazatért hadifogoly Fotó: Mirkó István
„Mit kért Vlagyimir Putyin a hadifoglyokért cserébe” – kérdezte az RTL riportere a minisztert a hadifoglyok hazatérése után. A külgazdasági- és külügyminiszter egyértelmű választ adott a csatorna riporterének.

Semmit. Az a helyzet, hogy az elmúlt tizenegynéhány év két lábbal a földön álló racionális külpolitikája, amelyet önök állandóan ekéznek, az ide vezetett, hogy el tudtuk érni azt, hogy két ember haza tudtunk hozni, akik hadifogságba kerültek. Talán inkább örüljenek neki. Nem érdemes most rossz híreket generálni szerintem.

Borítókép: Megérkeztek magyar földre a kárpátaljai hadifoglyok (Fotó: Mirkó István)

