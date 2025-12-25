karácsonyjézus krisztusjézusmagyar katolikus püspöki konferenciamkpkünnepistenszületés

A betlehemi jászol segít megértenünk karácsony titkát

A karácsony Jézus Krisztus születéséről szól, kérdés, hogy marad-e elég időnk arra, hogy ebbe belegondoljunk – írta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a lapunknak küldött közleményében. Hangsúlyozzák: a betlehemi jászol segít megértenünk karácsony titkát, mert az isteni fiú alázatáról és irgalmas jóságáról beszél, aki „noha gazdag volt, szegénnyé lett” értünk. Emlékeztettek: Jézus Krisztus a megtestesült Ige, Isten fia, aki Szűz Máriától született Betlehemben.

Forrás: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia2025. 12. 25. 6:20
December 25-én Isten fiának, Jézus Krisztusnak földi születését ünnepeljük – írta lapunknak küldött közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPP). Mint hangsúlyozták, 

Jézus Krisztus a megtestesült Ige, Isten fia, aki Szűz Máriától született Betlehemben. 

E születés az üdvtörténet központi eseménye, mert aki született, nemcsak egy az emberek közül, hanem valóságos Isten és valóságos ember egy személyben. I. Gyula pápa 350-ben nyilvánította Jézus születésének napjává december 25-ét. Az új ünnep szimbolikus magyarázata szerint a karácsony Jézusnak, a világ világosságának születésnapja. A karácsonyhoz különböző szokások kapcsolódnak, mint a betlehemezés és a karácsonyfa-állítás.

Illusztráció (Fotó: MT-R)

 

Honnan ered a betlehemezés?

A betlehemezés Jézus születésének, a Betlehemben történteknek megjelenítése, dramatikus játék. Főbb jelenetei a szálláskeresés, amelyben a várandós Mária és József szállást keresnek, illetve a pásztorjáték, amelynek főszereplői a pásztorok, akiknek az angyal hírül adta a Megváltó születését, és akik elmentek az újszülött Jézushoz, hogy neki ajándékot vigyenek.

Az első jászolt Assisi Szent Ferenc állította fel 1223-ban, egy grecciói templomban. 

A betlehemi jászol segít megértenünk karácsony titkát, mert az isteni fiú alázatáról és irgalmas jóságáról beszél, aki »noha gazdag volt, szegénnyé lett« (2 Kor 8,9) értünk.

Szegénysége gazdaggá teszi azokat, akik befogadják. A karácsony örömet és békét hoz mindazoknak, akik a betlehemi pásztorokhoz hasonlóan meghallgatják az angyal szavát: „Ez lesz a jel: találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket” (Lk 2,12). Szép szokás kis betlehemet állítani a karácsonyfa alá – jelentette ki az MKPK.

 

Mit jelképez a karácsonyfa?

A karácsonyfa Isten ajándékozó szeretetének szimbóluma. Először a XVI. században a német evangélikusok állítottak karácsonyfát otthonaikban. Örökzöldje az örökkévalóságra, háromszögformája a Szentháromságra utal, ágai a keresztet idézik. A karácsonyfa gyertyái a született világosságnak, díszei pedig az örök dicsőségnek jelei. 

A fa tetején a karácsonyi csillag azt fejezi ki, hogy a karácsonyfát állító ember otthona ugyanaz a betlehemi barlang lett, amely fölött megállt az újszülött Jézusra mutató csillag.

December 25-e, karácsony, a család bensőséges ünnepe. A családtagoktól körülvett karácsonyi asztal a hívő ember számára az oltár jelképe és a család egységének és összetartozásának is szimbóluma. Az ünnep alkalom arra, hogy felismerjük és elfogadjuk Isten minden embert megérintő szeretetét, amely átragyog a betlehemi éjszaka ridegségén és meghitté változtatja azt.

 

A karácsony fontos kérdéseket vet fel

Az ajándékokkal és díszekkel valóban sikerülhet meghittebbé tenni az ünnepet, de

vajon marad-e elég időnk arra, hogy belegondoljunk abba, amiről a karácsony valóban szól: Jézus születéséről.

Jó helyen keressük-e a Megváltó dicsőségét, figyelünk-e az angyalok szavára, mint egykor a pásztorok, és elindulunk-e keresni őt? Meghalljuk-e Jézus tanítását, amelyben megmutatja nekünk az elcsöndesedésben rejlő erőt? Megértjük-e, hogy zajos világunkban a csöndes jelenlét sokszor többet mond a szavaknál?

„Jézus szerény körülmények között született. […] Ő nemcsak mint szegény Messiás jelenik meg a világ előtt, hanem mint a szegények Messiása is.” (XIV. Leó, Dilexi te enciklika, 19.) Észrevesszük-e, és lehetőségeinkhez mérten segítjük-e rászoruló embertásainkat, akikhez a Megváltó már újszülöttként olyan közel került? – kérdezte az MKPK.

– Minden kedves olvasónknak kegyelmekben gazdag karácsonyt és Istentől megáldott, boldog új esztendőt kívánunk! – zárult a katolikusok közleménye.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Balogh Zoltán)

