Először mutat be misét szenteste XIV. Leó pápa

A szenteste bemutatott mise a hagyomány szerint a Szent Péter-bazilika bejáratánál indul, és a karácsonyt hírül adó, latin nyelvű Kalenda-énekkel veszi kezdetét. A bazilika főoltáránál jászolban elhelyezett gyermek Jézus-szobrot lepel borítja, amelyet a szertartás elején felemelnek. A kontinenseket képviselő gyerekek virágokat helyeznek Jézuska jászlához. Felnőtt hívők pedig adományokat visznek az oltárhoz. A mise végén a pápa a gyerekek kíséretében a bazilikában épített betlehembe fekteti a Jézuska-szobrot.

Rengetegen kíváncsiak a pápa miséjére (Fotó: AFP)

A májusban pápává választott XIV. Leó első alkalommal vezeti a karácsonyi ünnepeket.

Újdonságnak számít, hogy a misét megelőző szertartás 21 óra 40 perctől kezdődik, majd a mise tíz órától.

XVI. Benedek pápasága alatt a december 24-i esti mise fél tízkor kezdődött, Ferenc pápa pedig 2020-tól este fél nyolctól mutatta be.

Szokásnak számít, hogy szenteste különböző nyelveken mondanak imát és fohászokat: az idén arabul az egyházért, angolul a kormányzókért, igbo nyelven a szentév alatt irgalmasságot és bűnbocsánatot nyert emberekért, portugálul az egyházi hivatást választó nőkért imádkoznak, tagalog nyelven pedig a népekért.