rendőrségbundeswehrnémetország

Bírság és rendőrség, így tölti fel a hadsereget Németország

Újabb szintet lép a háborús pszichózis Németországban. Januártól ugyanis, ha egy fiatal hibásan tölti ki a kötelező katonai kérdőívet Németországban, akkor 400 ezer forintos bírságot kaphat. A szigor itt viszont nem áll meg. Ha egy fiatal nem jelenik meg az orvosi vizsgálaton, akkor a rendőrök előállíthatják. Az új katonai szolgálati törvény szerint 2026 elejétől minden 18 éves férfi és nő kérdőívet kap, amelynek kitöltése a férfiak számára kötelező, elmulasztása vagy valótlan adatok megadása pedig akár 1000 eurós bírságot is jelenthet.

Magyar Nemzet
2025. 12. 24. 11:54
Németország háborúra készül (Fotó: AFP)
Németország háborúra készül (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az új rendszer szerint 2026-tól minden 18 éves német fiatal – férfi és nő egyaránt – levelet kap a Bundeswehr személyzeti hivatalától, benne egy rövid tájékoztatóval, egy 16 jegyű kóddal és QR-kóddal az online kérdőív kitöltéséhez. Az alapadatok, mint a név, születési dátum és lakcím, előre kitöltve érkeznek a lakcímnyilvántartásból. A férfiak számára a kérdőív kitöltése kötelező, amely személyes adatokat, iskolai végzettséget, egészségi állapotot, fizikai alkalmasságot és a szolgálatra való hajlandóságot érinti, míg a nők önkéntesen dönthetnek a részvételről. Ha valaki nem teljesíti a kötelezettséget, vagy hamis adatokat ad meg, az közigazgatási vétségnek minősül, és akár 1000 eurós, azaz körülbelül 400 ezer forintos bírsággal sújtható. 

Németország szigorú intézkedéseket hoz a fiatalokkal kapcsolatban (Fotó: AFP)
Németország szigorú intézkedéseket hoz a fiatalokkal kapcsolatban (Fotó: AFP)

Emlékeztető küldése után is fennálló mulasztás esetén szintén eljárás indulhat.

Minden 18 éves férfi számára kötelezővé válik az alkalmassági orvosi vizsgálat Németországban. Érvényes indok nélküli távolmaradás esetén a hatóságok rendőrséget hívhatnak, hogy előállítsák és elkísérjék az érintettet a vizsgálatra, bár a katonai rendőrséget nem vetik be ilyen esetekben, írja az Origo.

A Bundeswehr jelenleg körülbelül 183 ezer aktív katonával rendelkezik, ezt 2026-ra 186–-190 ezerre, 2035-re pedig 255–270 ezerre szeretnék emelni. 

Amennyiben az önkéntes toborzás nem hoz elegendő jelentkezőt, a parlament dönthet egy úgynevezett szükségalapú kötelező sorkatonai szolgálat bevezetéséről, akár sorsolással.

Korábban írtunk arról is, hogy a német fiatalok egyértelműen elutasítják a háborúpárti politikát.

Borítókép: Németország háborúra készül (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter megkapta élete legszörnyűbb karácsonyi ajándékát

Csépányi Balázs avatarja

Erre nem számított.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.