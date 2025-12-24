Bírság és rendőrség, így tölti fel a hadsereget Németország

Az új rendszer szerint 2026-tól minden 18 éves német fiatal – férfi és nő egyaránt – levelet kap a Bundeswehr személyzeti hivatalától, benne egy rövid tájékoztatóval, egy 16 jegyű kóddal és QR-kóddal az online kérdőív kitöltéséhez. Az alapadatok, mint a név, születési dátum és lakcím, előre kitöltve érkeznek a lakcímnyilvántartásból. A férfiak számára a kérdőív kitöltése kötelező, amely személyes adatokat, iskolai végzettséget, egészségi állapotot, fizikai alkalmasságot és a szolgálatra való hajlandóságot érinti, míg a nők önkéntesen dönthetnek a részvételről. Ha valaki nem teljesíti a kötelezettséget, vagy hamis adatokat ad meg, az közigazgatási vétségnek minősül, és akár 1000 eurós, azaz körülbelül 400 ezer forintos bírsággal sújtható.
Emlékeztető küldése után is fennálló mulasztás esetén szintén eljárás indulhat.
Minden 18 éves férfi számára kötelezővé válik az alkalmassági orvosi vizsgálat Németországban. Érvényes indok nélküli távolmaradás esetén a hatóságok rendőrséget hívhatnak, hogy előállítsák és elkísérjék az érintettet a vizsgálatra, bár a katonai rendőrséget nem vetik be ilyen esetekben, írja az Origo.
A Bundeswehr jelenleg körülbelül 183 ezer aktív katonával rendelkezik, ezt 2026-ra 186–-190 ezerre, 2035-re pedig 255–270 ezerre szeretnék emelni.
Amennyiben az önkéntes toborzás nem hoz elegendő jelentkezőt, a parlament dönthet egy úgynevezett szükségalapú kötelező sorkatonai szolgálat bevezetéséről, akár sorsolással.
Korábban írtunk arról is, hogy a német fiatalok egyértelműen elutasítják a háborúpárti politikát.
Borítókép: Németország háborúra készül (Fotó: AFP)
