Bírság és rendőrség, így tölti fel a hadsereget Németország

Az új rendszer szerint 2026-tól minden 18 éves német fiatal – férfi és nő egyaránt – levelet kap a Bundeswehr személyzeti hivatalától, benne egy rövid tájékoztatóval, egy 16 jegyű kóddal és QR-kóddal az online kérdőív kitöltéséhez. Az alapadatok, mint a név, születési dátum és lakcím, előre kitöltve érkeznek a lakcímnyilvántartásból. A férfiak számára a kérdőív kitöltése kötelező, amely személyes adatokat, iskolai végzettséget, egészségi állapotot, fizikai alkalmasságot és a szolgálatra való hajlandóságot érinti, míg a nők önkéntesen dönthetnek a részvételről. Ha valaki nem teljesíti a kötelezettséget, vagy hamis adatokat ad meg, az közigazgatási vétségnek minősül, és akár 1000 eurós, azaz körülbelül 400 ezer forintos bírsággal sújtható.

Németország szigorú intézkedéseket hoz a fiatalokkal kapcsolatban (Fotó: AFP)

Emlékeztető küldése után is fennálló mulasztás esetén szintén eljárás indulhat.

Minden 18 éves férfi számára kötelezővé válik az alkalmassági orvosi vizsgálat Németországban. Érvényes indok nélküli távolmaradás esetén a hatóságok rendőrséget hívhatnak, hogy előállítsák és elkísérjék az érintettet a vizsgálatra, bár a katonai rendőrséget nem vetik be ilyen esetekben, írja az Origo.

A Bundeswehr jelenleg körülbelül 183 ezer aktív katonával rendelkezik, ezt 2026-ra 186–-190 ezerre, 2035-re pedig 255–270 ezerre szeretnék emelni.

Amennyiben az önkéntes toborzás nem hoz elegendő jelentkezőt, a parlament dönthet egy úgynevezett szükségalapú kötelező sorkatonai szolgálat bevezetéséről, akár sorsolással.

Korábban írtunk arról is, hogy a német fiatalok egyértelműen elutasítják a háborúpárti politikát.

Borítókép: Németország háborúra készül (Fotó: AFP)