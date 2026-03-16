Milliárdok maradnak az autósok zsebében – bosszantó szolgáltatási díjat törölt el a kormány

Sokak bosszúságát kiváltó szolgáltatási díjat törölt el a kormány március 16-ával. Mától megszűnik a mobilparkolás kényelmi díja.

2026. 03. 16. 12:53
Búcsúzhatnak az autósok az eddig a mobilparkoláshoz kapcsolódó kényelmi díjtól, mert mától, azaz március 16-tól nincs kényelmi díj a mobilparkolásban – jelentette be az online közösségi oldalon videós bejegyzésében Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára. Az államtitkár szerint az intézkedésnek köszönhetően évente összesen 3,5 milliárd forint marad az autósoknál.

Budapest, 2022. szeptember 5.Parkoló autók Budapest belvárosában 2022. szeptember 5-én. Ettől a naptól többet kell fizetni a parkolásért Budapesten, a belső kerületekben hatszáz forintba kerül óránként, miután életbe lépett az új, négy zónatípusból álló egységes fővárosi parkolási rendszer.MTI/Balogh Zoltán, mobilparkolás
Az autósoknál 3,5 milliárd forint marad a mobilparkolás kényelmi díjának eltörlésével.

Mobilparkolás: a mai naptól egyszerűbben, olcsóbban

A korábban már bejelentett változtatás látszólag apró jelentőségű egy-egy mobilparkolási alkalomra gondolva, összességében azonban nagy jelentőségű. Miként megírtuk, Budapesten tavaly mintegy 34 millió alkalommal indítottak mobilparkolást, így az intézkedés érezhető könnyebbséget hoz az autósoknak.

Videójában Solymár Károly Balázs azt mondja, hogy az átlagos kényelmi díj hetven forint volt tranzakcióként, de voltak szolgáltatók, melyek platformján 100-200 forintot szedtek be a mobilparkoláshoz kapcsolódóan. „Mostantól mobilon, bármely szolgáltatón keresztül, díjmentesen tudnak parkolni az autósok” – foglalta össze az államtitkár, aki hozzátette: otthon lehet hagyni az eddig a parkolás miatt magunknál tartott aprót.

A kényelmi díjat az e-matrica-vásárlásoknál szeptemberben törölte el a kormány. Az első hat hónapban ezzel 1,7 milliárd forintot spóroltunk meg a sztrádahasználóknak. A költségcsökkentő lépések még vonzóbbá teszik a gyors és korszerű digitális értékesítési megoldásokat.

Tavaly szeptemberben az e-matrica után töröltük el a kényelmi díjat, az évente két és fél milliárd megtakarítást okoz, úgyhogy ezzel a két intézkedéssel együttesen hatmilliárd forintot hagyunk az autósok zsebében – mondta nemrég a díj eltörlése kapcsán az államtitkár.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szakos Enikő
idezojelekiskola

Az iskolabezárások ára

Szakos Enikő avatarja

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

