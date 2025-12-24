Hatalmas hadsereg alakul Oroszország szomszédjában + videó

Egy ötéves átmeneti időszak következik, amely alatt a tartalékosok száma 125 000 fővel fog növekedni. A finn tartalékosok száma 2031-ben körülbelül egymillió lesz. Ez, valamint a védelem megerősítését szolgáló további intézkedéseink is azt jelzik, hogy Finnország most és a jövőben egyaránt képes biztosítani saját biztonságát