Hatalmas hadsereg alakul Oroszország szomszédjában + videó

Finnországban a sorkötelesek rendfokozattól függetlenül addig maradnak a tartalékban, amíg be nem töltik a 65. életévüket. Az ezredesi, századosi vagy ennél magasabb beosztású tisztekre továbbra sem vonatkozik felső korhatár: ők a katonai szolgálatra való alkalmasságuk idején végig a tartalékállomány részei maradnak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 24. 12:26
Durva méretű hadsereget hoz létre Finnország (Fotó: AFP)
A módosítás 15 évvel meghosszabbítja a katonai szolgálatra vonatkozó kötelezettséget a közlegények, valamint öt évvel a tisztek és altisztek esetében. Ez szélesebb körű lehetőségeket biztosít a Finn Védelmi Erők és a Finn Határőrség számára a kulcsfontosságú pozíciókba történő beosztások tekintetében vészhelyzet esetén, katonai rangjuktól függetlenül – olvasható a Finn Védelmi Minisztérium hivatalos honlapján, írja az Origo.

A francia 93. hegyi tüzérezred katonája a Dynamic Front NATO-hadgyakorlat során 2024. november 17-én, a finnországi Lappföldön, Rovaniemi közelében
A francia 93. hegyi tüzérezred katonája. A Dynamic Front NATO-hadgyakorlat során 2024. november 17-én, a finnországi Lappföldön, Rovaniemi közelében. Fotó: AFP

Egy ötéves átmeneti időszak következik, amely alatt a tartalékosok száma 125 000 fővel fog növekedni. A finn tartalékosok száma 2031-ben körülbelül egymillió lesz. Ez, valamint a védelem megerősítését szolgáló további intézkedéseink is azt jelzik, hogy Finnország most és a jövőben egyaránt képes biztosítani saját biztonságát

 – hangsúlyozta Antti Häkkänen védelmi miniszter.

A törvénymódosítás Petteri Orpo miniszterelnök kormányának programján alapul. A gyakorlatban a katonai szolgálatra kötelezettek viszonylag korlátozott körét érinti. Például csak azokat a tartalékosokat lehet felkészítő kiképzésre elrendelni, akiket háborús feladatokkal bíztak meg. Az önkéntes honvédelemben való részvételnek nem lesz felső korhatára.

A módosítás 2026. január 1-jén lép hatályba, és a 65 éves korhatár csak azokra vonatkozik, akik a módosítás hatálybalépésekor katonai szolgálatra kötelesek. 

Borítókép: Jelentős méretű hadsereget hoz létre Finnország (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

