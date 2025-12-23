Európában gyülekeznek a háborús fellegek – Brüsszel háborús készülődése új szintre emelkedett

A szakértő szerint Mark Rutte kijelentését ráadásul már nem elsősorban az amerikai, hanem jóval inkább az európai fegyverlobbi üdvözli. Franciaország, Németország és Olaszország adják az európai fegyvergyártás gerincét – olyan vállalatokkal, mint a Thales, Dassault, Rheinmetall, Leonardo és Airbus –, míg az Egyesült Királyság (BAE Systems) és Svédország (Saab) is kulcsszereplők maradnak, ezért az EU ezekre az országokra és cégekre támaszkodva próbálja 2030-ig növelni saját védelmi kapacitásait és csökkenteni az USA-tól való függést.

Ráadásul a felvetés, miszerint Ukrajna uniós csatlakozásával a fiatal európaiakat is katonai szolgálatba szólíthatnák, alapvetően nem légből kapott. A kontinensen az elmúlt évtizedben újraéledt a hadkötelezettség gondolata

– fejtette ki Lomnici, és azzal folytatta, hogy ahogy korábban már rögzítettük, Litvánia 2015‑ben, Svédország 2017‑ben, Lettország pedig 2024‑ben visszahozta a sorozást, Norvégia és Dánia kiterjesztette azt a nőkre, majd 2025 októberében a horvát parlament is megszavazta a 2026‑tól induló kötelező szolgálatot. Ezzel kilencre nőtt azon EU-tagállamok száma (Ausztria, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Görögország, Lettország, Litvánia, Svédország), ahol jelenleg is van sorkatonaság és 2026-tól Horvátország is csatlakozik.