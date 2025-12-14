sorkatonai szolgálatEurópaháborús pszichózisháborúorosz-ukrán háború

Európa radikális tervei beindítják a háborús gépezetet

Észtország 2027-től meghosszabbítja a kötelező sorkatonai szolgálat idejét, Lengyelország egy uniós „bomba bank” létrehozását sürgeti a védelmi képességek hitelből történő megerősítésére, Németországban pedig már a 48 órás munkahét gondolata is felmerült a hadi felkészülés jegyében. A háborús pszichózis a tetőfokára hágott.

Sebők Barbara
2025. 12. 14. 13:25
Európa radikális tervei beindítják a háborús gépezetet Forrás: AFP
Európa vezetői már nyíltan a háborúval számolnak: a sorkatonaság meghosszabbítása, az adósságból finanszírozott fegyverkezés és a rendkívüli munkarend bevezetése mind azt jelzik, hogy a kontinens gyors ütemben áll át hadigazdasági gondolkodásra. A döntések mögött közös felismerés áll: Európa katonai, ipari és társadalmi értelemben sincs felkészülve egy háborúra.

Európa háborúra készül
Európa háborúra készül (Fotó: AFP)

Európa háborús készülődése: Észtország megemeli a szolgálati időt

Észtország 2027-től egy évre növeli a kötelező sorkatonai szolgálat időtartamát, válaszul a romló regionális biztonsági helyzetre.

A döntést a térség biztonsági helyzetének romlásával, valamint az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború tanulságaival indokolták. 

A hosszabb szolgálati idő lehetővé teszi az alaposabb kiképzést és a korszerű fegyverrendszerek hatékonyabb elsajátítását – érvelnek a döntéshozók. 

A tervek szerint a sorkatonák hat hónapot töltenek intenzív kiképzéssel, amelyet további hat hónap, harci feladatokra összpontosító gyakorlat követ.

48 órás munkahetet sürget Németország

A Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia elnöke, Wolf-Jürgen Stahl a sorkötelezettség bevezetése mellett a munkaidő meghosszabbítását is szükségesnek tartja. Bizonyos területeken szerinte indokolt lenne a heti 48 órás munkahét. A Focus magazin Machtmenschen című podcastjében a Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia elnöke a védelmi képességek javítását sürgette. 

Úgy véli, Németországnak biztosítania kell, hogy egy esetleges támadás esetén mind a polgári, mind a katonai védekezési készenlét fennmaradjon.

Megítélése szerint ez pusztán önkéntességre alapozva nem valósítható meg. Hozzátette:

A Bundeswehr megerősítése nem csupán arról szól, hogy több pénz álljon rendelkezésre. A katonákat az új eszközök használatára is ki kell képezni, és ebben kulcsszerepet játszik az időtényező. A hadiiparban is elképzelhetőnek tartja a 48 órás munkahét bevezetését.

A vezérőrnagy szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök olyan mértékben fegyverzi fel országát, amely már túlmutat azon, ami az ukrajnai háborúhoz szükséges.

Lengyelország „bomba bankot” akar az EU-ban a fegyverkezésre

Lengyelország az európai elit új fegyverkezési törekvéseinek élére állhat. Varsó „bomba bankot” sürget az EU-ban, hogy hitelből pótolhassa a kontinens védelmi hiányát, miközben Németország ellenáll az elképzelésnek. 

A javaslat szerint a tagállamok csak mérsékelt összegeket fizetnének be, amelyet a magánszektorból felvett hitelek egészítenének ki.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Lengyelország védelmi minisztere élesen bírálta az európai vezetők jelenlegi biztonságpolitikáját, és sürgette a kontinens katonai erejének gyors megerősítését. A lengyel kormány szerint csak egy erős, jól felfegyverzett Európa biztosíthatja az amerikai katonai jelenlét fenntartását a kontinensen. 

A miniszter radikális lépésre szólított fel: egy közös európai „bomba bank” létrehozására, amely lehetővé tenné a katonai beszerzések gyorsítását és a fegyveripari kapacitások azonnali bővítését.

Ez a gyorsuló fegyverkezés és a hadigazdasági logika térnyerése azonban egyre inkább kérdéseket vet fel: vajon valóban a védelem szolgálatában áll, vagy egyre inkább a háborús pszichózis fenntartását és a társadalom átstrukturálását célozza?

Borítókép: Európa radikális tervei beindítják a háborús gépezetet. Illusztráció (Fotó: AFP)

