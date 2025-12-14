Európa radikális tervei beindítják a háborús gépezetet

Európa vezetői már nyíltan a háborúval számolnak: a sorkatonaság meghosszabbítása, az adósságból finanszírozott fegyverkezés és a rendkívüli munkarend bevezetése mind azt jelzik, hogy a kontinens gyors ütemben áll át hadigazdasági gondolkodásra. A döntések mögött közös felismerés áll: Európa katonai, ipari és társadalmi értelemben sincs felkészülve egy háborúra.

Európa háborúra készül (Fotó: AFP)

Európa háborús készülődése: Észtország megemeli a szolgálati időt

Észtország 2027-től egy évre növeli a kötelező sorkatonai szolgálat időtartamát, válaszul a romló regionális biztonsági helyzetre.

A döntést a térség biztonsági helyzetének romlásával, valamint az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború tanulságaival indokolták.

A hosszabb szolgálati idő lehetővé teszi az alaposabb kiképzést és a korszerű fegyverrendszerek hatékonyabb elsajátítását – érvelnek a döntéshozók.