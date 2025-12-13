Háborús készülődés Európában: Észtország megemeli a szolgálati időt

A tervek szerint a sorkatonák hat hónapot töltenek intenzív kiképzéssel, amelyet további hat hónap, harci feladatokra összpontosító gyakorlat követ.

Észtország, amelynek nagymértékben tartalékosokra épülő védelmi rendszere van, évente mintegy négyezer főt soroz be a körülbelül 1,37 milliós lakosságú országban – írja a TVP World.

Nemrég arról írtunk, hogy Lengyelország az európai elit új fegyverkezési törekvéseinek élére állhat. Varsó „bomba bankot” sürget az EU-ban, hogy hitelből pótolhassa a kontinens védelmi hiányát, miközben Németország ellenáll az elképzelésnek. A javaslat szerint a tagállamok csak mérsékelt összegeket fizetnének be, amelyet a magánszektorból felvett hitelek egészítenének ki.