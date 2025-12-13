Észtország 2027-től 12 hónapra hosszabbítja meg a kötelező sorkatonai szolgálat időtartamát, az intézkedés minden újonnan bevonuló sorozottra vonatkozik – közölte az ország védelmi minisztériuma.
Háborús készülődés Európában: Észtország megemeli a szolgálati időt
Észtország 2027-től egy évre növeli a kötelező sorkatonai szolgálat időtartamát, válaszul a romló regionális biztonsági helyzetre és az ukrajnai háború tapasztalataira.
A döntést a térség biztonsági helyzetének romlásával, valamint az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború tanulságaival indokolták.
A hosszabb szolgálati idő lehetővé teszi a mélyebb kiképzést és a korszerű fegyverrendszerek hatékonyabb elsajátítását – érvelnek a döntéshozók.
További Külföld híreink
A tervek szerint a sorkatonák hat hónapot töltenek intenzív kiképzéssel, amelyet további hat hónap, harci feladatokra összpontosító gyakorlat követ.
Észtország, amelynek nagymértékben tartalékosokra épülő védelmi rendszere van, évente mintegy négyezer főt soroz be a körülbelül 1,37 milliós lakosságú országban – írja a TVP World.
Nemrég arról írtunk, hogy Lengyelország az európai elit új fegyverkezési törekvéseinek élére állhat. Varsó „bomba bankot” sürget az EU-ban, hogy hitelből pótolhassa a kontinens védelmi hiányát, miközben Németország ellenáll az elképzelésnek. A javaslat szerint a tagállamok csak mérsékelt összegeket fizetnének be, amelyet a magánszektorból felvett hitelek egészítenének ki.
Németország is gőerővel készül a háborúra.
A Focus magazin „Machtmenschen” című podcastjában a Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia elnöke a védelmi képességek javítását sürgette. Úgy véli, Németországnak biztosítania kell, hogy egy esetleges támadás esetén mind a polgári, mind a katonai védekezési készenlét fennmaradjon. Megítélése szerint ez pusztán önkéntességre alapozva nem valósítható meg.
Stahl hangsúlyozta: alapvetően a Bundeswehrt védelmi szempontból működőképesnek tartja, ugyanakkor ezt a képességet sürgősen „javítani” kell. Ezzel összefüggésben a vezérőrnagy amellett érvelt, hogy egyes társadalmi területeken ismét be kellene vezetni a heti 48 órás munkarendet – írja a Welt.
Borítókép: Katonák (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Belgium döntött az orosz vagyon ügyében
Bart De Wever Keir Starmerrel találkozott Londonban.
Kiderült, mikor indulhat első útjára az új Air Force One – videó
Donald Trump elnök korábban többször kifejezte elégedetlenségét a késések miatt.
A pakisztáni miniszterelnök berontott Putyinhoz – videó
Túl sokat kellett várnia.
Macron garanciákat akar, az amerikaiak sürgetnek: éleződik a vita Ukrajna jövőjéről
A francia elnökség hangsúlyozza, hogy a Washington által nyújtott ígéreteknek világosnak kell lenniük.
