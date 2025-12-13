sorkatonai szolgálatkötelezőÉsztország

Háborús készülődés Európában: Észtország megemeli a szolgálati időt

Észtország 2027-től egy évre növeli a kötelező sorkatonai szolgálat időtartamát, válaszul a romló regionális biztonsági helyzetre és az ukrajnai háború tapasztalataira.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 13:00
Fotó: FEDERICO GAMBARINI Forrás: DPA
Észtország 2027-től 12 hónapra hosszabbítja meg a kötelező sorkatonai szolgálat időtartamát, az intézkedés minden újonnan bevonuló sorozottra vonatkozik – közölte az ország védelmi minisztériuma.

Észtország 2027-től egy évre növeli a kötelező sorkatonai szolgálat időtartamát (Fotó: AFP)
A döntést a térség biztonsági helyzetének romlásával, valamint az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború tanulságaival indokolták. 

A hosszabb szolgálati idő lehetővé teszi a mélyebb kiképzést és a korszerű fegyverrendszerek hatékonyabb elsajátítását – érvelnek a döntéshozók. 

A tervek szerint a sorkatonák hat hónapot töltenek intenzív kiképzéssel, amelyet további hat hónap, harci feladatokra összpontosító gyakorlat követ.

Észtország, amelynek nagymértékben tartalékosokra épülő védelmi rendszere van, évente mintegy négyezer főt soroz be a körülbelül 1,37 milliós lakosságú országban – írja a TVP World.

Nemrég arról írtunk, hogy Lengyelország az európai elit új fegyverkezési törekvéseinek élére állhat. Varsó „bomba bankot” sürget az EU-ban, hogy hitelből pótolhassa a kontinens védelmi hiányát, miközben Németország ellenáll az elképzelésnek. A javaslat szerint a tagállamok csak mérsékelt összegeket fizetnének be, amelyet a magánszektorból felvett hitelek egészítenének ki.

Németország is gőerővel készül a háborúra

A Focus magazin „Machtmenschen” című podcastjában a Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia elnöke a védelmi képességek javítását sürgette. Úgy véli, Németországnak biztosítania kell, hogy egy esetleges támadás esetén mind a polgári, mind a katonai védekezési készenlét fennmaradjon. Megítélése szerint ez pusztán önkéntességre alapozva nem valósítható meg.

Stahl hangsúlyozta: alapvetően a Bundeswehrt védelmi szempontból működőképesnek tartja, ugyanakkor ezt a képességet sürgősen „javítani” kell. Ezzel összefüggésben a vezérőrnagy amellett érvelt, hogy egyes társadalmi területeken ismét be kellene vezetni a heti 48 órás munkarendet – írja a Welt.

Borítókép: Katonák (Fotó: AFP)

 

