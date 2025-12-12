Arra a kérdésre, hogyan értékeli Horvátország további fegyverkezését, Vucsics úgy fogalmazott, hogy a horvát hadsereg rendkívül erős.
Fegyverkezik a Balkán: kötelező sorkatonaságról beszélt Vucsics
Alekszandar Vucsics szerb államfő bejelentette, hogy Szerbiában még idén visszaállítják a 75 napos kötelező katonai szolgálatot. – Gyorsan végrehajtjuk. Idén indul a 75 napos katonai szolgálat, ha nem tévedek – mondta Vucsics a TV Prva műsorában.
Hozzátette ugyanakkor, hogy Szerbia jelentős előnnyel rendelkezik a lánctalpas eszközök, valamint a vadászgépek, repülőgépek és bombázók tekintetében – számolt be a Danas.
Helikopterek terén erősebbek vagyunk, sőt még erősebbek is leszünk. A légvédelemben, illetve a légtérvédelmi képességekben is előnyben vagyunk
– idézte Vucsics szavait az N1.
A kötelező katonai szolgálat bevezetését jövőre jelentették be, a szolgálati idő 75 napos lesz.
Hogy ez valóban szerepel a tervekben, az a 2026-os költségvetési törvénytervezetből is kiderül: eszerint a következő három évben közel kilencvenmillió eurót különítenek el erre a célra, az építési beruházások költségeit nem számítva.
Bratiszlav Gasics, Szerbia védelmi minisztere közölte, hogy a Védelmi és Biztonsági Kutatóközpont felmérése szerint a szerb állampolgárok 74 százaléka támogatja a kötelező katonai szolgálat bevezetését.
Borítókép: Szerb katonák (Fotó: AFP)
