Fegyverkezik a Balkán: kötelező sorkatonaságról beszélt Vucsics

Alekszandar Vucsics szerb államfő bejelentette, hogy Szerbiában még idén visszaállítják a 75 napos kötelező katonai szolgálatot. – Gyorsan végrehajtjuk. Idén indul a 75 napos katonai szolgálat, ha nem tévedek – mondta Vucsics a TV Prva műsorában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 13:10
Szerb katonák (Fotó: AFP)
Arra a kérdésre, hogyan értékeli Horvátország további fegyverkezését, Vucsics úgy fogalmazott, hogy a horvát hadsereg rendkívül erős. 

 Kötelező sorkatonaság bevezetéséről beszélt Alekszandar Vucsics. Fotó: Anadolu

Hozzátette ugyanakkor, hogy Szerbia jelentős előnnyel rendelkezik a lánctalpas eszközök, valamint a vadászgépek, repülőgépek és bombázók tekintetében – számolt be a Danas.

Helikopterek terén erősebbek vagyunk, sőt még erősebbek is leszünk. A légvédelemben, illetve a légtérvédelmi képességekben is előnyben vagyunk

 – idézte Vucsics szavait az N1.

Hogy ez valóban szerepel a tervekben, az a 2026-os költségvetési törvénytervezetből is kiderül: eszerint a következő három évben közel kilencvenmillió eurót különítenek el erre a célra, az építési beruházások költségeit nem számítva.

Bratiszlav Gasics, Szerbia védelmi minisztere közölte, hogy a Védelmi és Biztonsági Kutatóközpont felmérése szerint a szerb állampolgárok 74 százaléka támogatja a kötelező katonai szolgálat bevezetését.

 

Borítókép: Szerb katonák (Fotó: AFP)

