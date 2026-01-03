Orbán Viktor: Soha rosszabb évkezdetet!

– Idén a minimálbért 11 százalékkal, a garantált bérminimumot pedig hét százalékkal emeltük – emlékeztetett az év elei változásokra Orbán Viktor. A miniszterelnök aláhúzta: január 1-jétől ezzel minimum hétszázezer család jövedelme nőtt biztosan.

Fotó: Facebook

– A gazdaságot fejleszteni, a béreket emelni, az adókat csökkenteni kell. Soha rosszabb évkezdetet! – zárta posztját Orbán Viktor.