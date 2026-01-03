Rendkívüli

Kiderült, hogy miért fogták el a venezuelai elnököt

Orbán Viktor: Soha rosszabb évkezdetet!

Emelkedik a minimálbér és garantált bérminimum.

2026. 01. 03. 10:31
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án
Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
– Idén a minimálbért 11 százalékkal, a garantált bérminimumot pedig hét százalékkal emeltük – emlékeztetett az év elei változásokra Orbán Viktor. A miniszterelnök aláhúzta: január 1-jétől ezzel minimum hétszázezer család jövedelme nőtt biztosan.

Fotó:  Facebook

–  A gazdaságot fejleszteni, a béreket emelni, az adókat csökkenteni kell. Soha rosszabb évkezdetet! – zárta posztját Orbán Viktor. 


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

 

