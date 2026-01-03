Újabb lesújtó adat: így formálja át a migráció Nyugat-Európát

– Szép új világ… Bécsben az újszülöttek negyven százaléka nem osztrák állampolgár. Az iskolákban a muszlim diákok aránya 41 százalék. A Tisza szerint ez „gumicsont”, álprobléma – írta közösségi oldalán Menczer Tamás.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte,

Pedig ez a valóság. Ők Weber parancsára beengednék a bevándorlókat. Ezzel szemben Orbán Viktor válasza ez: sem délről, sem Brüsszelen keresztül nem jöhet be senki!

Mint ismert, idén decemberben először fordul elő, hogy a bécsi iskolákban tanuló első osztályos gyerekek többsége nem ért németül. Egy pénteken megosztott közlemény szerint ebben a tanévben már a gyerekek 50,9 százalékára igaz ez az állítás.

Lángokban Európa

Németh Balázs, a Fidesz frakciózóvivője a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy idén szilveszterkor

csaknem 1200 autót gyújtottak fel a bevándorlók Franciaországban

A zavargásokat a szóvivő szerint az újévet gyújtogatással ünneplő migránsok okozták.