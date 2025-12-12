Riasztó statisztika érkezett Bécsből

Először fordul elő, hogy a bécsi iskolákban tanuló első osztályos gyerekek többsége nem ért németül. A pénteken megosztott közlemény szerint ebben a tanévben már a gyerekek 50,9 százalékára igaz ez az állítás – írja a Heute.

A bécsi iskolás gyerekek fele nem ért németül

Fotó: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Először fordul elő, hogy a bécsi iskolákban a gyerekek több mint fele nem beszél németül

– jelentette pénteken a bécsi Néppárt. A 2024/25-ös tanévben az arány még 49,7 százalék volt. Harald Zierfus, a Néppárt oktatási szóvivője szerint Bettina Emmerling (NEOS) hónapok óta próbálja kozmetikázni a statisztikákat. Az ÖVP viszont most leleplezte az átverést, azt írták, hogy