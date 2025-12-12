illegális bevádorlásBécsAusztriamigrációnémet nyelv

Riasztó statisztika érkezett Bécsből

Most először fordult elő Bécsben, hogy az első osztályos iskolás gyerekek többsége alig vagy egyáltalán nem beszél németül. Az ÖVP azonnal lépést sürget, mivel a németül nem beszélő gyerekekből lesznek a szociális ellátásra szorulók. Egy nyolcpontos cselekvési tervet dolgoztak ki a probléma megoldására.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 22:15
Egy bécsi park nyáron Fotó: MICHAEL NGUYEN Forrás: NurPhoto
Először fordul elő, hogy a bécsi iskolákban tanuló első osztályos gyerekek többsége nem ért németül. A pénteken megosztott közlemény szerint ebben a tanévben már a gyerekek 50,9 százalékára igaz ez az állítás – írja a Heute.

Fotó: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Először fordul elő, hogy a bécsi iskolákban a gyerekek több mint fele nem beszél németül

 – jelentette pénteken a bécsi Néppárt. A 2024/25-ös tanévben az arány még 49,7 százalék volt. Harald Zierfus, a Néppárt oktatási szóvivője szerint Bettina Emmerling (NEOS) hónapok óta próbálja kozmetikázni a statisztikákat. Az ÖVP viszont most leleplezte az átverést, azt írták, hogy

A városunknak fogy az ideje! A németül nem tudó gyerekek lesznek a jövőben a szociális segélyre szorulók.

Az ÖVP egy nyolcpontos cselekvési tervvel állt elő:

  1. Nyelvi szintfelmérés minden hároméves bécsi gyerek számára
  2. Óvodakötelezettség a német nyelvi fejlesztésre szoruló hároméves gyerekeknek
  3. A kötelező óvodalátogatás óraszámának heti 20-ról 30 órára emelése
  4. Ezer új nyelvtanár Bécs óvodáiba
  5. Az óvodai támogatások német nyelvi fejlesztéshez kötése
  6. C1 szintű nyelvtudás az egész óvodai személyzet számára
  7. A szakember–gyerek arány javítása
  8. Az óvodák minőségellenőrzésének újraszervezése

Borítókép: Egy bécsi park nyáron (Fotó: AFP)

