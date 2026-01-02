Orbán Balázs: Az európai politikai elit elárulta a saját választóit

„Az európai vezetők politikai értelemben elárulták a saját választóikat. Az európai emberek ugyanis békét, biztonságot és jólétet akartak, ehelyett az elmúlt évek liberális politikájának köszönhetően tömeges és kontrollálatlan migrációt, megélhetési válságot, romló közbiztonságot és egy keleti határainkon vívott, elnyújtott háborút kaptak. Ma már a Politico is elismeri: a nyugati demokráciákban egyre erősebb az az érzés, hogy a politikai rendszer »nem az emberekért működik«” – írja bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai izgatója.

A Politico elemzése szerint a fősodratú, brüsszeli politikát képviselő pártok nem véletlenül gyengülnek meg egész Európában. A migráció polgárháborús állapotokat teremtett, a megélhetési költségek elszabadultak, miközben egyre több nyugat-európai nagyvárosban megszűnőben a közbiztonság. Ebben a helyzetben a mainstream pártok elvesztették társadalmi legitimitásukat

– teszi hozzá.

„Ennek fényében nem meglepő, hogy az Egyesült Királyságban Keir Starmer népszerűsége meredeken zuhan, miközben Nigel Farage és a Reform UK történelmi eséllyel tör az élre. Franciaországban Emmanuel Macron politikailag meggyengült, az előre hozott választás bénultságot hozott, amelyet a Rassemblement National – Marine Le Pen és Jordan Bardella pártja – következetesen kihasznál. Németországban a kormányzó középkoalíció rendkívül törékeny, miközben az Alternative für Deutschland minden korábbinál erősebb társadalmi támogatottságot élvez” – magyarázza Orbán Balázs.

„Az sem véletlen, hogy a Politico egy másik, választási esélyeket latolgató cikkében maga is Orbán Viktor győzelmére szavaz: »Ugyan ki fogadna az ellen, hogy Orbán Viktor ismét győzelemre vezeti a nemzeti konzervatív Fideszt?« A magyar emberek pontosan tudják, kitől remélhetik, hogy képes ellenállni Brüsszel nyomásának, és kitől azt, hogy feltétel nélkül behódol neki. Amikor az a kérdés, hogy

ki tudja sikerrel megvívni az előttünk álló Migrációs Paktum körüli vitát, vagyis nemet tud mondani a kötelező betelepítésre,

ki képes kívül tartani Magyarországot az európai háborús tervekről szóló döntésekből, és biztosítani Magyarország békéjét,

ki tudja megakadályozni, hogy a magyar gazdaságot hadigazdasággá alakítsák, és a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék,

a válasz világos: Orbán Viktor

– zárja.

