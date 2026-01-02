Németországban is szigorítanának: fordulat a migrációs politikában

Németország kissé megkésve jött rá, hogy szigorítania kell

A dokumentum szerint sok szírre szükség van hazájában.

A CSU 2026-ra kiutasítási offenzívát, menetrend szerinti járatokkal követel, kifejezetten Szíriába és Afganisztánba is. Ehhez országos távozási központokat kell létrehozni. A CSU továbbá követeli, hogy a visszatérítéseket az érintettek akaratával ellentétben is gyorsan kezdeményezzék. A bűnelkövetőket ettől függetlenül következetesen ki kell toloncolni.

Aki szülőhazájában nyaral, automatikusan elveszíti védelmi státuszát, mivel ezzel cáfolja saját védelemre szoruló helyzetét.

A CSU az ukránok esetében is szigorúbb fellépést jelent be. A dokumentum szerint különösen a hadköteles férfiaknak kell hozzájárulniuk hazájuk védelméhez. A CSU nem csak a szíriaiakkal szemben akar szigorítani, a Münchner Merkur szerint a nyilatkozat további követeléseket is tartalmaz.

A nyilvános felhívások egy iszlám teokratikus állam létrehozására büntetendővé kell, hogy váljanak.

Akik a liberális-demokratikus alaprendet meg akarják szüntetni, vagy antiszemita bűncselekményeket követnek el, azokat kötelezően ki kell utasítani. Kettős állampolgárságúak esetében ez a német állampolgárság elvesztését is jelentené.