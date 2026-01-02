Németországban is szigorítanának: fordulat a migrációs politikában

németországmagyarországcsumigrációs politika

A német CSU a Bundestagban hirtelen radikális szigorítást követel: tömeges státuszmegvonást, menetrend szerinti kitoloncolásokat és országos távozási központokat. Mindez kifejezetten rímel arra a migrációs politikára, amelyet Magyarország évek óta követ, és amelyet Berlin korábban élesen bírált. Most, amikor a belső biztonsági és szociális feszültségek nyilvánvalóvá váltak, a CSU gyakorlatilag ugyanazokat az eszközöket kezdi alkalmazni, amelyeket korábban elutasított. Alexander Hoffmann kijelentései is azt jelzik: Németország késve, de felismeri, hogy a korlátlan migráció politikája fenntarthatatlan.

2026. 01. 02. 21:33
Hidzsábot viselő nők
Hidzsábot viselő nők Forrás: AFP
A CSU a Bundestagban a felső-bajorországi Seeon kolostorban tartott zártkörű ülése előtt a migrációs politika további szigorítását követelte. A tartományi csoport állásfoglalása szerint a szíriai polgárháború véget ért, az ország újjáépítés alatt áll. Ezzel a legtöbb szíriai migráns számára megszűnik az a védelmi ok, amely a háború alatt biztosított volt számukra Németországban – írja a Jungefreiheit.

Alexander Hoffmann kijelentései is azt jelzik, Németország ébredezik.
Alexander Hoffmann kijelentései is azt jelzik, Németország ébredezik (Fotó: AFP)

Németország kissé megkésve jött rá, hogy szigorítania kell

A dokumentum szerint sok szírre szükség van hazájában.

A CSU 2026-ra kiutasítási offenzívát, menetrend szerinti járatokkal követel, kifejezetten Szíriába és Afganisztánba is. Ehhez országos távozási központokat kell létrehozni. A CSU továbbá követeli, hogy a visszatérítéseket az érintettek akaratával ellentétben is gyorsan kezdeményezzék. A bűnelkövetőket ettől függetlenül következetesen ki kell toloncolni. 

Aki szülőhazájában nyaral, automatikusan elveszíti védelmi státuszát, mivel ezzel cáfolja saját védelemre szoruló helyzetét.

A CSU az ukránok esetében is szigorúbb fellépést jelent be. A dokumentum szerint különösen a hadköteles férfiaknak kell hozzájárulniuk hazájuk védelméhez. A CSU nem csak a szíriaiakkal szemben akar szigorítani, a Münchner Merkur szerint a nyilatkozat további követeléseket is tartalmaz. 

A nyilvános felhívások egy iszlám teokratikus állam létrehozására büntetendővé kell, hogy váljanak.

Akik a liberális-demokratikus alaprendet meg akarják szüntetni, vagy antiszemita bűncselekményeket követnek el, azokat kötelezően ki kell utasítani. Kettős állampolgárságúak esetében ez a német állampolgárság elvesztését is jelentené. 

Ezenkívül a CSU azt követeli, hogy a menedékkérők vagyonát származási országtól függetlenül használják fel a tartózkodási költségek fedezésére. A szociális rendszerhez való hozzáférés korlátait szigorítani kell: a párt különösen az EU szabad mozgásról szóló irányelvében szereplő „munkavállaló” fogalmát szeretné szűkíteni. 

A CSU frakcióvezetője, Alexander Hoffmann kijelentette, hogy a munkaerő-migráció nem lehet szegénységi migráció.

Maffia által irányított migrációs áramlatokról és bandák által elkövetett ellátási csalásokról beszélt, amelyeknek véget kell vetni.

Borítókép: Hidzsábot viselő nők (Fotó: AFP)

