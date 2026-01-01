Migránsok támadtak a német rendőrökre + videó

Amint arról korábban beszámoltunk, Németország több városában is erőszak, balesetek és súlyos sérülések övezték a szilveszteri ünneplést. A mentőszolgálatok, a rendőrség és a tűzoltók országszerte nagy erőkkel vonultak ki, Berlinben négyszáz embert vettek őrizetbe újév reggeléig, és legalább 24 rendőr megsérült. A német rendőrszakszervezet alelnöke, Manuel Ostermann megdöbbenésének adott hangot a történtek kapcsán és arról is beszámolt, hogy a rendőrökre támadók többsége migráns háttérrel rendelkező férfiak voltak.

Migránsok támadtak a rendőrökre Németország több nagyvárosában szilveszter éjjel (Fotó: SEBASTIAN WILLNOW / DPA)

Több mint 400 letartóztatásról, rendfenntartók elleni támadásokról beszélünk egy békés szilveszteri éjszakán. Ez nagyon világosan mutatja, milyen rossz helyzetben vagyunk

– mondta a Weltnek Ostermann, hozzátéve: a támadók, „akik itt randalíroztak, tiszteletlenül viselkedtek” férfiak voltak, sokan közülük migráns háttérrel rendelkeztek.