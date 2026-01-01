rendőrségnémetországsúlyos sérülés

Migránsok támadtak a német rendőrökre + videó

Erőszakos cselekmények, halálesetek, súlyos sérülések és rendőrség elleni támadások árnyékolták be a szilvesztert Németországban. A német rendőrszakszervezet alelnöke, Manuel Ostermann elismerte: a migránsok okoznak rendbontást Németországban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 22:23
Szilveszter éjjelén a lipcsei rendőrség több helyszínen is beavatkozott a város területén. Fotó: SEBASTIAN WILLNOW Forrás: DPA
Amint arról korábban beszámoltunk, Németország több városában is erőszak, balesetek és súlyos sérülések övezték a szilveszteri ünneplést. A mentőszolgálatok, a rendőrség és a tűzoltók országszerte nagy erőkkel vonultak ki, Berlinben négyszáz embert vettek őrizetbe újév reggeléig, és legalább 24 rendőr megsérült. A német rendőrszakszervezet alelnöke, Manuel Ostermann megdöbbenésének adott hangot a történtek kapcsán és arról is beszámolt, hogy a rendőrökre támadók többsége migráns háttérrel rendelkező férfiak voltak.

Migránsok támadtak a rendőrökre Németország több nagyvárosában szilveszter éjjel Fotó: SEBASTIAN WILLNOW / DPA
Migránsok támadtak a rendőrökre Németország több nagyvárosában szilveszter éjjel (Fotó: SEBASTIAN WILLNOW / DPA)

Több mint 400 letartóztatásról, rendfenntartók elleni támadásokról beszélünk egy békés szilveszteri éjszakán. Ez nagyon világosan mutatja, milyen rossz helyzetben vagyunk 

– mondta a Weltnek Ostermann, hozzátéve:  a támadók, „akik itt randalíroztak, tiszteletlenül viselkedtek” férfiak voltak, sokan közülük migráns háttérrel rendelkeztek. 

 Szerettem volna, ha pozitív mérleggel kezdhetjük az új évet. Azonban az, ami történt, már nem először, korántsem pozitív. A rendfenntartó erők megtámadása és ezzel emberi életek veszélyeztetése mindig elítélendő. És sajnos idén is túl sok ilyen eset történt

– hangsúlyozta, megcáfolva a berlini rendőrség állítását, amely nem ítélte olyan problémásnak a helyzetet, mint az elmúlt években. 

Németország: a migránsok követik el az erőszakos cselekményeket

A berlini rendőrség bevetési tervei beváltak. A rendőrség remek munkát végzett. De nem szeretnék hozzászokni ehhez a helyzethez. Igen, tavaly rosszabb volt, de idén is rossz a helyzet. Több mint 4000 rendőr, több mint 400 letartóztatás, több mint 600 berlini tűzoltósági bevetés. És csak a fővárosról beszélünk. Rendőrségi szempontból, a tavalyi évhez képest a bevetési tervek beváltak. Társadalmi szempontból nincs ebben semmi pozitívum – fogalmazott a szakszervezet alelnöke, aki azt is kiemelte,  hogy a szilveszterkor tapasztalt erőszak Németországban társadalmi probléma.

Itt nem a pénzügyi teljesítményekről beszélek, hanem az országunk szociális szerkezetéről. Ezt minden évben újra látjuk, nem csak szilveszterkor, hanem 365 napon át. (...) A fiatalkorúak bűnözése területén nagyon világosan látszik, mi nem működik jól Németországban. És itt nagyon világosan ki kell mondanom: jó reggelt politika, ismét itt a bizonyíték. Gondoskodjatok róla, hogy a szociális infrastruktúra újra működőképes legyen!

– mondta Manuel Ostermann. 

Hangsúlyozta: 

Azok a férfiak okoznak itt problémákat, akik gyakran menekültként érkeznek ide, vagy származási országukból jönnek. (...) A migrációs vitában őszintének kell lennünk, az integráció helytelen megközelítés lenne.

Hozzátette: „Meg kell határoznunk az állam kiutasítási érdekeit. Beszélnünk kell a kitoloncolásokról és mindenekelőtt be kell vonnunk a szakembereket, azaz a pedagógusokat, a tanárokat, és meg kell kérdeznünk tőlük: Mi a probléma? Ez így nem mehet tovább. Minden alkalommal, nagy rendezvényeken vagy most szilveszterkor, újra és újra ugyanarról a problémáról beszélünk. És még egyszer elmondom: több mint 400 letartóztatás, több mint 600 tűzoltói bevetés, olyan városrészek, ahol a mentők csak rendőri kísérettel tudtak bevetésre indulni – ilyen helyzetben nem beszélhetünk pozitív mérlegről. Társadalmi szempontból ez csődöt jelent.”

Borítókép: Szilveszter éjjelén a lipcsei rendőrség több helyszínen is beavatkozott a város területén (Fotó: AFP)

 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Borbély Zsolt Attila
idezojelekválasztás

A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

Borbély Zsolt Attila avatarja

MAGYAR ÖNRENDELKEZÉS – A ballib média hirtelen felfedezte magának a külhoni magyarok problémáját.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

