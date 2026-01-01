Rendőrökre támadtak a szilveszterezők Németországban + videó

Rostock közelében egy 14 éves fiú vesztette el bal kezét egy petárda robbanása miatt, Lipcsében pedig egy 16 éves lány szenvedett súlyos kézsérüléseket egy tiltott pirotechnikai eszköz miatt – írja a Spiegel.

A sérültek között több gyermek is volt. A berlini marzahni baleseti kórház 25 beteget látott el, akik közül többen részleges vagy teljes kézamputáción estek át. Nyolc gyermek súlyos sérülése örökre megváltoztatja életüket.

Lipcsében rendőröket támadtak meg, több helyszínen szemeteseket gyújtottak fel, és üvegekkel dobálták meg az intézkedőket. A Connewitz negyedben, amely korábban is ismert volt zavargásairól, kordonokat kellett felállítani.

A berlini rendőrség 4300 fővel készült a rendbontások megelőzésére.

Többek között gömb alakú bombákat foglaltak le autókban és lakásokban – ezek tavaly több súlyos sérülést okoztak. A hatóságok közölték: bár történtek támadások petárdákkal és rakétákkal, az idei év még így is kevésbé volt problémás, mint a korábbiak. Az Alexanderplatzon például a tűzijátékmentes övezet bevezetése jelentősen csökkentette a zavargásokat.