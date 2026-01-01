Rendkívüli

A svájciak is találgatnak, gyertya vagy tűzijáték okozhatta az újévi tragédiát + videó

tragédiaszilveszterNémetországtámadás

Rendőrökre támadtak a szilveszterezők Németországban + videó

Németország több városában is erőszak, balesetek és súlyos sérülések kísérték a szilveszteri ünneplést. A mentőszolgálatok, a rendőrség és a tűzoltók országszerte nagy erőkkel vonultak ki, miközben Berlinben négyszáz embert vettek őrizetbe újév reggeléig, és legalább 24 rendőr megsérült. Berlinben, Hamburgban és Münchenben tartották az ország legnagyobb szabadtéri rendezvényeit, azonban több helyszínen erőszakos incidensek törtek ki.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 13:42
Tűzijáték ég Berlinben Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bielefeldben két 18 éves fiatal halt meg szilveszter éjjel házilag készített tűzijáték miatt, egymástól független esetekben. Az egyiküket a helyszínen halottnak nyilvánították, a másik a kórházban vesztette életét. 

Szilveszterkor a lipcsei rendőrség több ponton is jelen volt a város területén (Fotó: SEBASTIAN WILLNOW / DPA)
Szilveszterkor a lipcsei rendőrség több ponton is jelen volt a város területén (Fotó: DPA/Sebastian Willnow)

Rostock közelében egy 14 éves fiú vesztette el bal kezét egy petárda robbanása miatt, Lipcsében pedig egy 16 éves lány szenvedett súlyos kézsérüléseket egy tiltott pirotechnikai eszköz miatt – írja a Spiegel.

A sérültek között több gyermek is volt. A berlini marzahni baleseti kórház 25 beteget látott el, akik közül többen részleges vagy teljes kézamputáción estek át. Nyolc gyermek súlyos sérülése örökre megváltoztatja életüket.

Lipcsében rendőröket támadtak meg, több helyszínen szemeteseket gyújtottak fel, és üvegekkel dobálták meg az intézkedőket. A Connewitz negyedben, amely korábban is ismert volt zavargásairól, kordonokat kellett felállítani. 

A berlini rendőrség 4300 fővel készült a rendbontások megelőzésére.

Többek között gömb alakú bombákat foglaltak le autókban és lakásokban – ezek tavaly több súlyos sérülést okoztak. A hatóságok közölték: bár történtek támadások petárdákkal és rakétákkal, az idei év még így is kevésbé volt problémás, mint a korábbiak. Az Alexanderplatzon például a tűzijátékmentes övezet bevezetése jelentősen csökkentette a zavargásokat.

A rendőrség előző nap több kilogrammnyi – összesen csaknem 14 kilogramm robbanótömegű – illegális pirotechnikai eszközt foglalt le a neuköllni kerületben, valamint jelentős összegű készpénzt, amely feltehetően kábítószer-kereskedelemből származott. 

A tűzoltóság Wilmersdorfban egy részben kiégett buszról számolt be, bár nem volt egyértelmű, hogy a tüzet tűzijáték okozta-e. Hamburgban tíz mentő sérült meg.

Mindeközben Berlin belvárosában ezrek ünnepeltek békésen a Brandenburgi kapunál. Münchenben a Ludwigstrassén rendezett nagy szilveszteri bulin mintegy tízezer ember köszöntötte az újévet, ahol a szervezők szerint semmilyen incidens nem történt.

A hatóságok továbbra is dolgoznak a sérülések és károk összesítésén, de valószínű, hogy a végleges számok még emelkedni fognak.

Borítókép: Tűzijáték ég Berlinben (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektisza párt

Elcsattant az év első sistergős pofonja, erre nem számított Magyar Péter

Csépányi Balázs avatarja

Nem kezdődik jól az év a Tisza Párt elnökének, és még csak most jön a java.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu