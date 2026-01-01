Bielefeldben két 18 éves fiatal halt meg szilveszter éjjel házilag készített tűzijáték miatt, egymástól független esetekben. Az egyiküket a helyszínen halottnak nyilvánították, a másik a kórházban vesztette életét.
Rendőrökre támadtak a szilveszterezők Németországban + videó
Németország több városában is erőszak, balesetek és súlyos sérülések kísérték a szilveszteri ünneplést. A mentőszolgálatok, a rendőrség és a tűzoltók országszerte nagy erőkkel vonultak ki, miközben Berlinben négyszáz embert vettek őrizetbe újév reggeléig, és legalább 24 rendőr megsérült. Berlinben, Hamburgban és Münchenben tartották az ország legnagyobb szabadtéri rendezvényeit, azonban több helyszínen erőszakos incidensek törtek ki.
Rostock közelében egy 14 éves fiú vesztette el bal kezét egy petárda robbanása miatt, Lipcsében pedig egy 16 éves lány szenvedett súlyos kézsérüléseket egy tiltott pirotechnikai eszköz miatt – írja a Spiegel.
A sérültek között több gyermek is volt. A berlini marzahni baleseti kórház 25 beteget látott el, akik közül többen részleges vagy teljes kézamputáción estek át. Nyolc gyermek súlyos sérülése örökre megváltoztatja életüket.
Lipcsében rendőröket támadtak meg, több helyszínen szemeteseket gyújtottak fel, és üvegekkel dobálták meg az intézkedőket. A Connewitz negyedben, amely korábban is ismert volt zavargásairól, kordonokat kellett felállítani.
A berlini rendőrség 4300 fővel készült a rendbontások megelőzésére.
Többek között gömb alakú bombákat foglaltak le autókban és lakásokban – ezek tavaly több súlyos sérülést okoztak. A hatóságok közölték: bár történtek támadások petárdákkal és rakétákkal, az idei év még így is kevésbé volt problémás, mint a korábbiak. Az Alexanderplatzon például a tűzijátékmentes övezet bevezetése jelentősen csökkentette a zavargásokat.
További Külföld híreink
A rendőrség előző nap több kilogrammnyi – összesen csaknem 14 kilogramm robbanótömegű – illegális pirotechnikai eszközt foglalt le a neuköllni kerületben, valamint jelentős összegű készpénzt, amely feltehetően kábítószer-kereskedelemből származott.
A tűzoltóság Wilmersdorfban egy részben kiégett buszról számolt be, bár nem volt egyértelmű, hogy a tüzet tűzijáték okozta-e. Hamburgban tíz mentő sérült meg.
További Külföld híreink
Mindeközben Berlin belvárosában ezrek ünnepeltek békésen a Brandenburgi kapunál. Münchenben a Ludwigstrassén rendezett nagy szilveszteri bulin mintegy tízezer ember köszöntötte az újévet, ahol a szervezők szerint semmilyen incidens nem történt.
A hatóságok továbbra is dolgoznak a sérülések és károk összesítésén, de valószínű, hogy a végleges számok még emelkedni fognak.
Borítókép: Tűzijáték ég Berlinben (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A svájciak is találgatnak, gyertya vagy tűzijáték okozhatta az újévi tragédiát + videó
A tűz kitörése után pánik alakult ki, valószínűleg ezért halt meg ennyi ember.
Ukrajna vereséggel kezdi az új évet
Pokrovszk-Mirnograd agglomeráció orosz kézre került.
A korrupció szennyét egyre radikálisabb, önkényesebb döntésekkel kívánja kompenzálni Brüsszel
Az Európai Parlament – ahogy azon kívül még más uniós intézmények – tekintélyét az elmúlt években több jelentős pénzügyi botrány tépázta meg – hívta fel a figyelmet elemzésében a Tűzfalcsoport.
A Koránra esküdött fel New York új polgármestere
Soros-támogatás és radikális kapcsolatok segítették hatalomra a muszlim Zohran Mamdanit.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A svájciak is találgatnak, gyertya vagy tűzijáték okozhatta az újévi tragédiát + videó
A tűz kitörése után pánik alakult ki, valószínűleg ezért halt meg ennyi ember.
Ukrajna vereséggel kezdi az új évet
Pokrovszk-Mirnograd agglomeráció orosz kézre került.
A korrupció szennyét egyre radikálisabb, önkényesebb döntésekkel kívánja kompenzálni Brüsszel
Az Európai Parlament – ahogy azon kívül még más uniós intézmények – tekintélyét az elmúlt években több jelentős pénzügyi botrány tépázta meg – hívta fel a figyelmet elemzésében a Tűzfalcsoport.
A Koránra esküdött fel New York új polgármestere
Soros-támogatás és radikális kapcsolatok segítették hatalomra a muszlim Zohran Mamdanit.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!