Rengeteg munkájuk volt a rendőröknek szilveszterkor: súlyos balesetek történtek, és több mint száz embert fogtak el

A szolgálatot teljesítő rendőröknek a szilveszter sem a pihenésről szólt: az év utolsó napján számos intézkedést foganasítottak országszerte. Több balesetnél helyszíneltek, köztük két súlyos kimenetelűnél is, és több mint száz embert fogtak el, köztük körözött személyeket is – adta hírül a Police.hu.

Illusztráció (Fotó: MTI)

Magyarországon 2025. december 31-én, a nap folyamán a rendőrség összesen 19 személyi sérüléssel járó közlekedési balesetnél intézkedett.

Ezek közül két eset súlyos, míg 17 könnyű sérüléssel végződött.

A szolgálatban lévő rendőrök 104 személyt fogtak el: 14 embert körözés alapján, 50 főt pedig bűncselekmény elkövetése közben értek tetten.

Előállítás 98 esetben történt, közülük 47 személyt bűncselekmény gyanúja, egy embert ittas járművezetés miatt állítottak elő.

Biztonsági intézkedést összesen 93 alkalommal hajtottak végre.

Borítókép: Rendőrségi közúti ellenőrzés Budapesten 2025. december 20-án (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)