Az öt legjobb Gérard Depardieu-film – Zöld kártya + videó

3. Zöld kártya (1990)

Az e heti mozink egy romantikus vígjáték-dráma, amely finom humorral és érzelmekkel mesél a szerelemről, az identitásról és a kulturális különbségekről. A filmet Peter Weir rendezte, aki olyan klasszikusokat jegyez, mint a Holt költők társasága vagy a Truman Show. A zenéjét Hans Zimmer szerezte.

Gérard Depardieu alakításáért elnyerte a Golden Globe-díjat. Fotó: Mafab.hu

A főszerepekben Gérard Depardieu és Andie MacDowell látható, párosuk különleges kémiát teremt a vásznon. A film nemcsak könnyed romantikus történet, hanem érzékeny társadalmi kérdéseket is érint, elsősorban a bevándorlás és a hovatartozás témáját.

A történet

Brontë Parrish, egy New Yorkban élő fiatal nő kétségbeesetten szeretné megtartani bérelt lakását, ehhez azonban házasságra van szüksége. Georges Faure, a Franciaországból érkezett zenész pedig amerikai tartózkodási engedélyre vágyik.

Kényszerházasságuk eleinte puszta üzletnek tűnik, ám az együtt töltött idő során lassan valódi érzelmek szövődnek közöttük – miközben a bevándorlási hivatal folyamatos ellenőrzése próbára teszi kapcsolatukat.