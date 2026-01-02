A Gérard Depardieu filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy klasszikus mozi, Az utolsó metró (Le Dernier Métro) szerezte meg, a negyedik helyezett alkotás egy történelmi dráma, a Danton lett. Ezen a héten már a bronzérmes alakítással érkezünk, ami egy romantikus dráma, a Zöld kártya.
Az öt legjobb Gérard Depardieu-film – Zöld kártya + videó
Egy bájos romantikus történet, amely humorral és érzékenységgel beszél a szerelemről és a hovatartozásról.
3. Zöld kártya (1990)
Az e heti mozink egy romantikus vígjáték-dráma, amely finom humorral és érzelmekkel mesél a szerelemről, az identitásról és a kulturális különbségekről. A filmet Peter Weir rendezte, aki olyan klasszikusokat jegyez, mint a Holt költők társasága vagy a Truman Show. A zenéjét Hans Zimmer szerezte.
A főszerepekben Gérard Depardieu és Andie MacDowell látható, párosuk különleges kémiát teremt a vásznon. A film nemcsak könnyed romantikus történet, hanem érzékeny társadalmi kérdéseket is érint, elsősorban a bevándorlás és a hovatartozás témáját.
A történet
Brontë Parrish, egy New Yorkban élő fiatal nő kétségbeesetten szeretné megtartani bérelt lakását, ehhez azonban házasságra van szüksége. Georges Faure, a Franciaországból érkezett zenész pedig amerikai tartózkodási engedélyre vágyik.
Kényszerházasságuk eleinte puszta üzletnek tűnik, ám az együtt töltött idő során lassan valódi érzelmek szövődnek közöttük – miközben a bevándorlási hivatal folyamatos ellenőrzése próbára teszi kapcsolatukat.
További Kultúra híreink
Érdekességek a filmről
- Gérard Depardieu alakításáért elnyerte a Golden Globe-díjat, ami jelentős nemzetközi elismerést hozott számára.
- A film eredetileg könnyed vígjátéknak indult, de Peter Weir tudatosan hangsúlyosabb érzelmi mélységet adott a történetnek.
- Andie MacDowell karaktere modern, független nőként jelenik meg, ami a korszak romantikus filmjeiben még nem volt magától értetődő.
- A New York-i helyszínek fontos szerepet játszanak a hangulat megteremtésében, a város szinte önálló szereplővé válik.
- A film érzékenyen mutatja be a kulturális különbségekből fakadó félreértéseket és azok feloldását.
Depardieu alakítása a filmben
Gérard Depardieu visszafogott, mégis rendkívül hiteles alakítást nyújt Georges Faure szerepében, aki egyszerre esetlen, érzékeny és mélyen emberi figura. Játékában finoman keveredik a humor és a melankólia, miközben természetes módon jeleníti meg a kulturális kívülálló helyzetét.
Depardieu alakítása jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a film romantikus története őszintének és átélhetőnek hasson – nem véletlen, hogy ezért a szerepéért Golden Globe-díjjal jutalmazták.
Összegzés – miért érdemes megnézni?
A Zöld kártya egy szerethető, emberközeli film, amely túlmutat a klasszikus romantikus vígjáték keretein. Finom humorral, hiteles érzelmekkel és remek színészi alakításokkal mesél arról, hogyan alakulhat ki valódi kapcsolat két teljesen különböző világból érkező ember között. Azok számára különösen ajánlott, akik szeretik az intelligens romantikus filmeket, amelyeket a mosoly és a meghatódás kísér.
Idővonal – 1990, amikor a Zöld kártya finom humorral mesélt szerelemről és hovatartozásról… 🎬
- 1990 – A berlini fal leomlása utáni első teljes év új korszakot nyit Európában, a kelet–nyugati megosztottság látványosan enyhül.
- A világ Madonna Vogue és Phil Collins Another Day in Paradise című slágereit hallgatja.
- A mozikban tarol a Reszkessetek, betörők!, amely az év egyik legnagyobb kasszasikere lesz.
- Németország nyeri az olaszországi labdarúgó-világbajnokságot
- A személyi számítógépek egyre több háztartásban jelennek meg, az informatika lassan a mindennapok részévé válik.
- A romantikus vígjátékok új hulláma indul el, ahol a könnyedség mellett egyre fontosabbá válik az érzelmi mélység.
További Kultúra híreink
A Gérard Depardieu filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már az ezüstérmes mozival érkezünk.
Borítókép: A film eredetileg könnyed vígjátéknak indult, de Peter Weir tudatosan hangsúlyosabb érzelmi mélységet adott a történetnek (Fotó: Mafab.hu)
További Kultúra híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Érkezik a mozikba a KGB által kivégzett kárpátaljai püspök története
Romzsa Tódor püspök életének utolsó időszaka most filmen is megelevenedik.
Ikonikus színésznők, felejthetetlen alakítások péntek esténként a Dunán
Többek között Vivien Leigh, Grace Kelly, Judi Dench, Catherine Deneuve és Olivia Hussey idézik fel a filmtörténet ikonikus nőalakjait.
Húsz év után beadta a derekát Dieter Bohlen: megnősült a Modern Talking sztárja
Fotókat is közöltek a maldív-szigeteki álomesküvőről.
Egy izgalmas élet, amit nem lehet elfelejteni
Reviczky Katalin regénye a személyes sorsot és a nagyvilág történeteit ötvözi.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Érkezik a mozikba a KGB által kivégzett kárpátaljai püspök története
Romzsa Tódor püspök életének utolsó időszaka most filmen is megelevenedik.
Ikonikus színésznők, felejthetetlen alakítások péntek esténként a Dunán
Többek között Vivien Leigh, Grace Kelly, Judi Dench, Catherine Deneuve és Olivia Hussey idézik fel a filmtörténet ikonikus nőalakjait.
Húsz év után beadta a derekát Dieter Bohlen: megnősült a Modern Talking sztárja
Fotókat is közöltek a maldív-szigeteki álomesküvőről.
Egy izgalmas élet, amit nem lehet elfelejteni
Reviczky Katalin regénye a személyes sorsot és a nagyvilág történeteit ötvözi.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!