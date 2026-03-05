idezojelek
Vélemény

Az ember, aki folyton hirdeti a nevét

A történelem ismer jó pár alakot, aki nagy volt. Nagy Sándor, Nagy Lajos, Nagy Károly. Nem maguk nevezték el magukat, hanem az idő és az utókor.

Pozsonyi Ádám
Biztos mindenki látta Magyar Péter legújabb pszichikai önfeltáró vallomását, vagyis kitárulkozását, az „Én vagyok Magyar Péter” pulcsit. (Aki esetleg nem látta, mert napok óta nem ment fel az internetre, esetleg elvi okokból bojkottálja a közösségi médiát, annak leírom: az említett ruhadarab egy fekete színű kapucnis pulcsi, mellrészen az egyik oldalt egy Tisza-logó, a másik oldalt nagybetűkkel, hogy THE MAN (MP), és a karrészen hosszan, lóbetűkkel szedve az alábbi felirat: ÉN VAGYOK MAGYAR PÉTER.) Magyar Péter ebben feszített a saját maga által posztolt képen, büszkén állt és nézett bele a kamerába.)

Megjegyzem, az ilyen tüneteket az ember inkább a kezelőorvosának mutogatja, nem ország-világnak, de hát szabad országban élünk. Az ilyen emberek is indulhatnak a magyar választásokon.

Nos, én meg nézegettem, nézegettem, és hirtelen deja vu érzésem lett. Hol is láttam már ilyet? Hol is? Vajon hol? Hopp, megvan! Ifjúkorom egyik kedvenc rajzfilmsorozatában. 1997-től körülbelül 2000-ig ment a Cartoon Networkon az Én vagyok Menyus! című rajzfilmsorozat. Na, ott jelentette be folyton a főhős, egy menyét, hogy ő voltaképp kicsoda. „Én vagyok Menyus!” „Én vagyok Menyus!” Ezt rikoltozta mindig. Mondjuk, legalább nem írta ki magára, ami mégiscsak pozitívum.

A sorozatban szerepelt még egy pávián, a Bambula. Na, ő vajon ki lehet? – töprengtem. Talán a Kapitány. A Kapitány István. Jó, szóval a Menyus a Péter, a Bambula a Kapitány, de ki lehet benne az ördög? Mert folyton felbukkant az epizódokban egy vörös színű ördögfigura, aki kaján képpel dörzsölte a markát, és gubancolta a szálakat. Olykor még szónokolt is.

Sokat törtem a fejem, majd beugrott: Megvan: A Weber. És hát pont olyan szép is. (A menyét amúgy jó fej volt – ez is egy hatalmas különbség.)

Biztos nem a megfelelő emberekkel tartok kapcsolatot, de körbekérdeztem az ismerőseimet, hogy mit gondolnak erről a jelenségről. Szerintük nem gyanús itt valami? Aki ilyen dolgokat tesz, nincs annak valami pszichikai károsodása? Minden ismerősöm határozottan állította, hogy szerinte itt komoly gondok vannak, és orvoshoz kéne már fordulni. Persze, ahhoz kéne a betegségtudat. Mert amíg az nincs, addig hiába a jó tanács, a lelkes szektalájkok nem segítik elő a rádöbbenést. Végül – hogy biztos legyek a dolgomban, és elfogulatlan legyek – ahhoz fordultam, aki a legudvariasabb és legsegítőkészebb ismerősöm. Az, aki minden másodpercben ott van, ha segítséget kérek, és szükségem van valamire. Igen, a mesterséges intelligenciáról beszélek. Hozzáfordultam, és megkérdeztem: „Létezik-e olyan mentális elváltozás, aminek az a tünete, hogy valaki folyton hirdeti az önnön nagyságát?” 

Ezt válaszolta: „Igen, léteznek olyan pszichiátriai és neurológiai állapotok, amelyekben a beteg kényszeresen vagy téveszméktől vezérelve hirdeti a nevét, személyazonosságát vagy fontosságát.

A tünet hátterében leggyakrabban a következő állapotok állhatnak:

Nagyzásos téveszme (Delusions of grandeur): Ez a skizofrénia, bipoláris zavar (mániás epizód) vagy téveszmés zavar egyik tünete. A személy szilárdan hiszi, hogy ő híres, különleges képességekkel rendelkezik, vagy nagy hatalmú személy, ezért érzi szükségét, hogy mindenki tudja, ki ő.

Narcisztikus személyiségzavar: Bár nem klasszikus »betegség«, a zavar tünete az önértékelés túlzott mértéke, a csodálat iránti mély igény, és az a meggyőződés, hogy ő különleges és kivételes.

Mánia (bipoláris zavar): A mániás szakaszban a betegek hiperaktívak, csapongó gondolkodásúak lehetnek, és fokozott önbizalommal (nagyzolással) hirdethetik magukat.

Klazomania (Kényszeres kiabálás): Neurológiai eredetű kényszeres viselkedés, amely során a beteg képtelen kontrollálni a verbális megnyilvánulásait, beleértve a sikoltozást vagy nevek ismételgetését.

Dementiák (pl. Alzheimer-kór): Az agy leépülésével járó betegségekben a beteg zavarttá válhat, és elveszítheti a társadalmi normákhoz való igazodás képességét, ami furcsa, ismétlődő kommunikációhoz (például a név hirdetéséhez) vezethet.

Fontos: A pontos diagnózist csak szakember (pszichiáter, neurológus) állíthatja fel.”

No, igen. De a szektalájkok ennek a megállapítását kissé hátráltatják.

Megjegyzem, én sem orvos, sem MI nem vagyok, csak ismerem az embereket. A tapasztalatom az, hogy minél kisebb valaki, annál jobban hirdeti a nagyságát. Pontosabban fogalmazva, minél nagyobb formátumú szeretne lenni valaki, de nem képes azzá válni. Mert az az ember, aki jól elvan a saját helyén, és nem tör cézári ambíciókra, az teljesen harmonikus és szerethető tud lenni, ha megelégszik azzal, hogy nyáron csónakázik kicsit, kibontja a sörét, és megveri sakkban a közös képviselő öccsét. De az nem is gyárt pulóvereket ilyen felirattal, hogy „Én vagyok Tömör Lajos”. Esetleg: „Én vagyok Tömör Lajos, aki megverte sakkban a közös képviselő öccsét!” Ha ilyet hordana, szerintem senki nem ülne le vele többé sakkozni. 

Megjegyzem, az agresszív pofátlan törtetés nem nagyság. Még akkor se, ha közben esetleg meg is vannak bizonyos képességek. A nagysághoz több kell. Valami olyan cél, ami önmagán túlmutat.

Ez hiányzott Gyurcsányból is. A nemes cél, ami túlmutat önmagán. Ettől kerül be valaki a történelembe. Mert amúgy Gyurcsányra sem mondhatjuk, hogy nem voltak képességei. Tehetséges volt, ügyes, néha jópofa is. De ez kevés. Magyar Péter egy kicsit még kevesebb, mert ő nem tud jópofa lenni, csak taszító.

A történelem ismer jó pár alakot, aki nagy volt. Nagy Sándor, Nagy Lajos, Nagy Károly. Nem maguk nevezték el magukat, hanem az idő, és az utókor. És minél jobban akarod siettetni az utókor ítéletét, az annál inkább fog téged figyelmen kívül hagyni.

