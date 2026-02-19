Kérdés a tiszásokhoz

Nagyon szép képeket mutogat Magyar Péter a közösségi oldalán! Most nem arra gondolok, hogy „felszögeltem az irodám falára a bicskei gyermekotthonban nevelkedő gyerekektől múlt héten kapott csodaszép rajzot.” (Ehhez a szöveghez képest a csokis mignon egy cukortalan, keserű vacak.) Meg nem arra, hogy egy hétéves ártatlan gyerektől kapott kokárdát.

Amúgy hallották? Mindig van újabb! Állítólag egy hétéves gyerek küldött egy gyöngyfűzött kokárdát Petinek a „rendszerváltás reményében”. Nem gyerek, gyermek! (Erre mindig ügyeljünk, ha sóhajtozást és zsebkendő-kotorászást akarunk elérni. Meg persze lájkokat. Ha hatást akarunk elérni, akkor az mindig gyermek.)

Hát én hétéves koromban azt nem tudtam pontosan, hogy hánykor kezdődik a tévében a Frakk, nemhogy hónapokkal előre óra-percre egy politikai akció. Ha ez igaz – ami persze kizárt –, akkor ez konkrétan gyermekmegrontás. Bántalmazás. Ez egy tönkretett gyerekkor. (Sőt, gyermekkor.)

Arra gondolok inkább, ahol Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, meg Friedrich Merz német kancellárral, meg az osztrák és horvát fontos emberekkel tárgyalt, kezet fogott, vigyorgott, és neki ütögették a vállát.

Igen, mert személyesen rendelték Münchenbe Magyar Pétert, ahol a lengyel elnöktől, a brüsszeliták legnagyobb szövetségesétől kapott eligazítást. Ezt ő persze a Facebookon úgy kommunikálja, hogy magyar–lengyel barátság, Európa, s a többi. Mert azt megtanulta a Diákhitel Központ vezetőjeként eltöltött évek alatt, hogy a korábbi nyílt nemzetellenes aknamunka itt nem működik. A valóságban piszok kevés embert érdekel a torz és marginális kisebbségi deformitások helyzete, meg az ideológiai kisebbségek jogai, és ha a magyarok helytartója akar lenni, akkor nyomni kell a nemzeti paneleket, meg lengetni a piros-fehér-zöldet, mert ez van a néplélekben.

Az más kérdés, hogy a hívei, a tábor ezt mérsékelten teszi, de hát ő nem is a volt ellenzéki tömegre épít, ő tőlünk akar elszipkázni. Ezért halandzsázza azt, hogy Orbán jó dolgait megtartja, de a rosszakat lecseréli. Csak azt nem dalolja el a tábornak, hogy miképp akarja megtartani Orbán jó dolgait, ha a főnökei, meg a Néppárt nem akarja, sőt mereven az ellenkezőjét képviseli. Erről nem dalolt olyan lelkesen, mint ahogy kéretlen kezdett fecsegésbe egy netre kitett fekete-fehér fotó láttán, melyen semmi nem látható, csak egy tálca meg egy ágy.