Kérdés a tiszásokhoz

Személyesen rendelték Münchenbe Magyar Pétert, ahol a lengyel elnöktől, a brüsszeliták legnagyobb szövetségesétől kapott eligazítást.

Pozsonyi Ádám
2026. 02. 19. 5:21
Nagyon szép képeket mutogat Magyar Péter a közösségi oldalán! Most nem arra gondolok, hogy „felszögeltem az irodám falára a bicskei gyermekotthonban nevelkedő gyerekektől múlt héten kapott csodaszép rajzot.” (Ehhez a szöveghez képest a csokis mignon egy cukortalan, keserű vacak.) Meg nem arra, hogy egy hétéves ártatlan gyerektől kapott kokárdát. 

Amúgy hallották? Mindig van újabb! Állítólag egy hétéves gyerek küldött egy gyöngyfűzött kokárdát Petinek a „rendszerváltás reményében”. Nem gyerek, gyermek! (Erre mindig ügyeljünk, ha sóhajtozást és zsebkendő-kotorászást akarunk elérni. Meg persze lájkokat. Ha hatást akarunk elérni, akkor az mindig gyermek.)

Hát én hétéves koromban azt nem tudtam pontosan, hogy hánykor kezdődik a tévében a Frakk, nemhogy hónapokkal előre óra-percre egy politikai akció. Ha ez igaz – ami persze kizárt –, akkor ez konkrétan gyermekmegrontás. Bántalmazás. Ez egy tönkretett gyerekkor. (Sőt, gyermekkor.)

Arra gondolok inkább, ahol Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, meg Friedrich Merz német kancellárral, meg az osztrák és horvát fontos emberekkel tárgyalt, kezet fogott, vigyorgott, és neki ütögették a vállát.

Igen, mert személyesen rendelték Münchenbe Magyar Pétert, ahol a lengyel elnöktől, a brüsszeliták legnagyobb szövetségesétől kapott eligazítást. Ezt ő persze a Facebookon úgy kommunikálja, hogy magyar–lengyel barátság, Európa, s a többi. Mert azt megtanulta a Diákhitel Központ vezetőjeként eltöltött évek alatt, hogy a korábbi nyílt nemzetellenes aknamunka itt nem működik. A valóságban piszok kevés embert érdekel a torz és marginális kisebbségi deformitások helyzete, meg az ideológiai kisebbségek jogai, és ha a magyarok helytartója akar lenni, akkor nyomni kell a nemzeti paneleket, meg lengetni a piros-fehér-zöldet, mert ez van a néplélekben.

Az más kérdés, hogy a hívei, a tábor ezt mérsékelten teszi, de hát ő nem is a volt ellenzéki tömegre épít, ő tőlünk akar elszipkázni. Ezért halandzsázza azt, hogy Orbán jó dolgait megtartja, de a rosszakat lecseréli. Csak azt nem dalolja el a tábornak, hogy miképp akarja megtartani Orbán jó dolgait, ha a főnökei, meg a Néppárt nem akarja, sőt mereven az ellenkezőjét képviseli. Erről nem dalolt olyan lelkesen, mint ahogy kéretlen kezdett fecsegésbe egy netre kitett fekete-fehér fotó láttán, melyen semmi nem látható, csak egy tálca meg egy ágy.

„Friedrich Merznek elmondtam, hogy a leendő Tisza-kormány legfontosabb feladata a magyar embereknek járó uniós források hazahozatala lesz. Ehhez készek vagyunk haladéktalanul elfogadni a szigorú korrupcióellenes intézkedéseket, biztosítani az bíróságok függetlenségét, a sajtó és a felsőoktatás szabadságát. Elmondtam továbbá, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és hogy a leendő Tisza-kormány szigorú politikát fog folytatni az illegális migráció kapcsán és nem fogadjuk el a migrációs paktumot. Hangsúlyoztam, hogy minden lehetséges eszközzel támogatni kell a mielőbbi orosz–ukrán békekötést.”

Értjük, és erre mit válaszolt Merz? Mert most azt olvastam, hogy a német védelmi miniszter felszólította a tagállamokat, hogy minden fegyverüket, ami csak van, adják oda Ukrajnának, az utolsó bugylibicskát is, s ha már nincs semmi, küldjenek pénzt. Ami van. Ha nincs, vegyenek fel hitelt. Mindent oda. Ebédelni felesleges. (Utóbbit csak én teszem hozzá.)

Mellesleg elmondom, mit nem értek ezzel az Ukrajnával kapcsolatban.

1945–1991 között senkit nem zavart Európában, hogy Ukrajna Oroszországhoz/Szovjetunióhoz tartozik, miközben a Vörös Hadsereg bent volt nemcsak Kijevben, de Prágában, Varsóban és Budapesten is, és nemcsak hogy nem érdekelte őket, de amikor Franco ’56-ban segíteni akart, az USA konkrétan megfenyegette a spanyol kormányt, hogy meg ne próbáljon beavatkozni, és ha a spanyol gépek át akarnak repülni Nyugat-Berlin felett, lőni fognak.

De most mindenki lázban van, hogy ez „Európa biztonságáról szól”, mármint az, hogy az oroszok vissza akarnak szerezni pár olyan megyét, ahol oroszok laknak, és mindig hozzájuk is tartozott. És ezért Merz papa háborúba küldené a maradék európai lakosságot is. A német védelmi miniszter – Boris Pistorius – pedig felszólítja a tagállamokat, hogy minden fegyverüket, amijük csak van, adják oda Ukrajnának, az utolsó bugylibicskát is, s ha már nincs több és nem maradt semmi, hát küldjenek pénzt. Amijük csak van.

Mondanám, hogy vicc, de annak kicsit erős.

(Persze akad olyan elmebeteg, aki azt állítja, hogy ezek csak szellemek, amikkel Orbán hadakozik, de bolondokra nem szabad hallgatni.)

Ja, hogy a kérdés a tiszásokhoz?

Vastagon teszek rá, hogy Petike „egészséges férfiként” rámászik-e valakire, legyen az férfi vagy nő, és közepesen csinos Soros-ügynökök popsijáról szívja-e fel a kokaint, inkább az a probléma, hogy a gyurcsányistákkal teletömött Tisza Párttal el akarja kúrni ezt az országot újra, nem kicsit, hanem nagyon, és most végleg. Ha ez összejön neki, innen nincs felállás.

Szóval feltennék egy nagyon egyszerű matekos kérdést, a nagyon egyszerűen okos tiszásoknak: Ha az összes pénzünket elküldjük az ukrán maffiaállamnak, sőt Magyarország egész aranytartalékát megkapják az ukrán maffiózók aranybudikra, és az iszlamista bevándorlókat is beengedik az országba, és az agresszív LMBTQ-aktivisták érzékenyíteni fogják az unokáinkat, szivárványra festik a zebrákat a Körúton, és többszöröse lesz a gázszámla, akkor mitől nem fognak késni a vonatok?

Kérem, válaszoljanak erre a kérdésemre a nagyon okos tiszások, köszönöm szépen!

